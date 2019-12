Dit waren de meest populaire kledingitems van de afgelopen 10 jaar TVM

22 december 2019

13u58 0 Style Wat was de de it-bag in 2010, wat waren de schoenen die iedereen droeg in 2015 en wie waren in het (bijna) voorbije decennium de stijliconen die ons tot shoppen hebben aangezet? Modezoekmachine Lyst blikt terug op de mode van de afgelopen 10 jaar.

“Hoewel het nog te vroeg is om de mode-impact van het afgelopen decennium echt te begrijpen, zijn een aantal belangrijke feiten al duidelijk geworden. In de afgelopen tien jaar is ons shoppen groener geworden en onze kleding meer politiek bewust. Onze rokken werden langer en onze tassen kleiner. Streetwear en athleisure stonden niet langer aan de zijlijn van de mode-industrie maar werden het middelpunt. Sweatshirts raakten in de mode, sneakers werden extravaganter en leggings werden (heel erg) duur”, vatten ze bij Lyst samen.

De meest populaire schoenen, tassen en cultartikelen van de afgelopen 10 jaar

Naar deze accessoires werd van 2010 (toen Lyst opgericht werd) tot 2019 het vaakst gezocht.

Influencers of the decade

Naar deze influencers werd de voorbije 10 jaar het vaakst gezocht op Lyst.

2010: Alexa Chung (Britse it-girl, model, presentatrice en ondertussen ook ontwerpster)

2011: Rihanna (popster en ondertussen ook eigenares van een eigen mode- en beauty-imperium)

2012: Olivia Palermo (Amerikaanse it-girl en model)

2013: Cara Delevingne (model en actrice)

2014: Kendall Jenner (model en deel van de Kardashian familie)

2015: Gigi Hadid (model)

2016: Beyoncé (popster)

2017: Bella Hadid (model)

2018: Kylie Jenner (eigenares van haar eigen beauty-imperium en deel van de Kardashian familie)

2019: Meghan Markle (voormalige Amerikaans actrice en de echtgenote van de Britse prins Harry)