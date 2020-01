Dit waren de meest opvallende looks op de rode loper van de Golden Globes Valérie Wauters

06 januari 2020

08u25 0 Style Vannacht werden de Golden Globes uitgereikt in Los Angeles. Tijd om, traditiegetrouw, een blik te werpen op de meest opvallende outfits van dit jaar.

Taylor Swift

Zangeres Taylor Swift was met haar nummer ‘Beautiful Ghosts’ uit de film ‘Cats’ genomineerd in de categorie ‘Best Original Song’, maar greep daar naast de prijzen. Jammer, want deze bombastische jurk was zeker podiumwaardig.

Billy Porter

Waar de meeste andere mannen op veilig speelden en het bij een zwarte smoking hielden, koos acteur Billy Porter voor dit gevederde witte exemplaar. Een schot in de roos, wat ons betreft!

Anna Paquin



Geen typische baljurk voor Anna Paquin. De actrice koos voor dit retro gevalletje, dat wat ons betreft weinig elegant oogt.

Joey King

Van ‘The Kissing Booth’ rechtstreeks naar de hypnosetent? Het is slechts een kleine stap voor actrice Joey King, die voor een opvallende jurk van de Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen koos.

Jennifer Lopez

‘Life’s a gift’, dacht Jennifer Lopez, en ze maakte van zichzelf prompt het cadeau in een jurk van Valentino.

Kerry Washington

Geen gedoe met lastige bovenstukjes voor ‘Scandal’-actrice Kerry Washington. Zij koos voor een blazer, jurk en ketting-achtige constructie van Altuzarra.

Margot Robbie

Dat Margot Robbie altijd stijlvol voor de dag komt wisten we al langer. Ook deze keer slaat ze de bal niet mis, in een jurk van Chanel Haute Couture.

Scarlett Johansson

Over een rodeloperjurk gesproken. Dit exemplaar van Vera Wang dat Scarlett Johansson aantrok had het allemaal: én een diep decolleté én een gigantische sleep én een grote strik om het geheel af te maken.

Salma Hayek

Wij kunnen ons het gesprek tussen actrice Salma Hayek en haar ontwerper al levendig voorstellen: ”Zolang de meisjes er maar goed uitzien”. Missie -euhm- geslaagd?

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow liet weinig aan de verbeelding over in deze jurk met ruches van Fendi.

Lisa Bonet en Jason Momoa

Wij worden stiekem altijd een beetje gelukkig wanneer we Lisa Bonet en Jason Momoa samen op de rode loper zien. Al vinden we Lisa’s jurk deze keer niet echt een voltreffer.

Charlize Theron

Charlize Theron ging voor een moderne variant op de Griekse Godinnenjurk van Dior.

Dakota Fanning

Geen feest zonder taart. Meer valt er wat ons betreft niet te zeggen over de jurk van Dakota Fanning.

Zoey Deutch

Misschien wel onze favoriete jurk van de avond. Actrice Zoey Deutch koos voor een mostergeel exemplaar dat zowel stijlvol, sexy als een tikkeltje bombastisch was.

Ellen Degeneres & Portia De Rossi

Ellen Degeneres en Portia De Rossi kozen allebei voor een strakke smoking én een portie dikke fun op de rode loper. Meer van dat!