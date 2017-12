Dit vernuftige ondergoed slaat alarm als je wordt aangerand ND

Van kledij met ingebouwde smartphoneladers, tot een trui die je warm houdt zoals een elektrisch deken: "tech-à-porter" oftewel slimme kledij maakt zijn opmars, zo schrijft de Volkskrant. Onder de technologische snufjes die ze oplijsten staat ook de "anti-aanrandingsonderbroek", die je omgeving waarschuwt als iemand ongevraagd aan je slipje prutst.

Wetenschapper Manisha Mohan van het Massachusetts Institute of Technology bedacht dit beschermend stukje technologie, waarmee vrouwen die worden lastiggevallen de omgeving kunnen waarschuwen. Toen Mohan in India studeerde, moest ze 's avonds voor half 7 terug op de universiteitscampus zijn, een maatregel om je te beschermen tegen seksueel geweld. Nu werkt ze in de Verenigde Staten, waar elke twee minuten iemand seksueel wordt lastiggevallen. Dat inspireerde haar om een ontwerp te maken dat hier een oplossing voor biedt.

Rotte eieren

Mohan creëerde een anti-aanrandstrip, die je in je ondergoed kan kleven. Die strip onthoudt hoe jij normaal gezien jouw ondergoed uittrekt. Als dat op een andere manier dan anders gebeurt - bijvoorbeeld door het ruw lostrekken van de slip - treedt een alarmsysteem in werking. Je krijgt een bericht naar je smartphone gestuurd, die vraagt of alles oké is. Antwoord je niet binnen de dertig seconden, dan alarmeert een app enkele vooraf ingestelde contactpersonen en de hulpdiensten, die je locatie doorgestuurd krijgen. Ook wordt de geur van rotte eieren vrijgegeven, om de dader op andere gedachten te brengen. Mohan zoekt nu contact met bedrijven die de technologie willen ontwikkelen. Ze zou de stickers willen verkopen voor een prijskaartje dat onder 25 euro ligt.