Dit staat er op het verlanglijstje van Belgische influencers om te scoren tijdens de solden Liesbeth De Corte

04 januari 2020

12u18 0 Style Hoezee, de solden zijn in volle gang. Dat betekent dat een heleboel mensen de winkelstraten weer onveilig maken. Nog wat inspiratie nodig voor je verlanglijstje? Enkele Belgisch influencers delen de stuks die zij hopen te scoren met korting.

Het grootste risico tijdens de solden? Dat je thuiskomt met een geplunderde bankrekening en winkelzakken vol miskopen. Een wishlist maken is de beste manier om dat euvel te vermijden. Dat zegt ook Elien Migalski, het brein achter de modeblog Dogs and Dresses en managing director van de vintageboetiek Labellov. “In het begin van de solden maak ik steeds een wishlist. Dat kan online, want de meeste webshops bieden de mogelijkheid om een artikel te ‘liken’ of toe te voegen aan een lijstje. Als de sales in volle gang zijn, hoef je gewoon je wishlist te bekijken en te checken welke items met korting te koop staan. Op deze manier voorkom je dat je de hele soldensectie telkens opnieuw moet doorbladeren én koop je enkel wat je echt mooi vindt.”

Shop je liever in een fysieke winkel? Ook dan heb je baat bij een verlanglijstje, meent Elien. “Zo kan je gemakkelijk door de collectie gaan en kies je in alle rust de mooiste stuks. Dat maakt het heel wat makkelijker om in de drukke winkel te navigeren en een koopje op de kop te tikken.”

Benieuwd wat Elien en een heleboel andere stijlvolle fashionista’s op hun wishlist hebben staan? We sommen het even voor je op:

Elien Migalski

“Tijdens de solden probeer ik me niet te laten verleiden door kleine prijsjes. Wel focus ik op items die ik écht nodig heb: goede investeringen met een tijdloos karakter. Denk maar aan de camel coat, bijvoorbeeld eentje van Max Mara. De perfecte basic als je het mij vraagt. Des te meer omdat je hem van de herfst tot de lente kan dragen, jaar na jaar”, vertelt ze ons. “Ook de Saint Laurent Lou Lou puffer bag heeft mijn hart gestolen. Dit rode exemplaar is het perfecte evenwicht tussen classy & casual, en geeft een leuke kleurtoets bij een monochrome outfit.”

De Icon Coat van Max Mara is onder meer online en in de winkels te koop, € 2.029.

De Saint Laurent Lou Lou puffer bag is onder meer online te koop, via Farfetch, MyTheresa en Matchesfashion, € 1.550.

“Een kledingstuk waar ik momenteel per se in wil investeren is een oversized blazer. Het liefst een zwart exemplaar gemaakt van vegan leather. Waarom het bovenaan mijn lijstje staat? Je kan de blazer voor alle gelegenheden dragen en combineren: overdag op een jeans, ‘s avonds over een kleedje of in de zomer met een korte rok of korte broek. Leuke tip: als je vindt dat de blazer iets te vrouwelijk gecentreerd is, kan je ook een kijkje nemen in de mannenafdeling. Deze fit zit meestal oversized.”

De blazer van Arket koop je nu met korting bij de mannenafdeling, online of in de winkels, € 95 in plaats van € 190.

De vegan blazer van Native Youth koop je nu met korting online, € 54,60 in plaats van € 65.

Julie Vanlommel, ook bekend als @bibleoffashionjulie

“Ik ben al een tijdje stapelverliefd op een zwarte suède pump van Jimmy Choo. Ik spotte deze voor het eerst tijdens Paris Fashion Week toen ik een bezoek bracht aan Galeries Lafayette en had onmiddellijk mijn zinnen gezet op deze eyecatcher. Tot ik het prijskaartje zag ... Even heb ik nog getwijfeld, omdat het een klassieke pump is die nooit uit de mode gaat. Maar toch vond ik het een tikkeltje te prijzig. Dus toen ik deze schoenen zag verschijnen met korting, heb ik geen seconde geaarzeld en ze meteen in mijn virtueel winkelmandje gezwierd. Het resultaat: one happy girl met een paar fancy pumps rijker!”

De zwarte suède pumps met jewelled buckle van Jimmy Choo koop je nu met korting online, € 537 in plaats van € 895.

“Ik ben grote fan van Zadig & Voltaire en kijk altijd reikhalzend uit naar hun solden. Vaak geven designermerken immers enkel en alleen kleine kortingen, maar dit Franse modemerk vormt een uitzondering. Hier kan je vaak leuke stuks scoren aan de helft van de prijs. Zoals dit rugzakje. Tijdloos en praktisch! Net wat ik miste tijdens mijn citytrips en reisjes voor mijn modellenwerk.”

Het rugzakje van Zadig & Voltair koop je nu met korting online, € 252 in plaats van € 420.

Nathalie Van den Berg, ook bekend van haar blog Curls and Bags

“Versace is een merk dat opnieuw aan populariteit aan het winnen is. Mij doe je dan ook veel plezier met een riem van dit Italiaanse label. Het design van deze riem is best origineel: eens iets anders dan alle logo’s die je tegenwoordig ziet én toch heel herkenbaar. Daarnaast moet een riem jaren meegaan, dus mag het voor mij best een kwaliteitsvol en duurder stuk zijn. Al gaat er dankzij de solden gelukkig een mooie korting af.” (lacht)

De riem van Versace koop je nu met korting via Mytheresa, € 343 in plaats van € 490.

Julie Geilenkirchen, ook bekend als @acausedesbrunettes

“Wat nog mist in mijn kleerkast? Boots met een chunky zool. Die zijn weer helemaal in. Ik ben bovendien fan van comfortabele schoenen. Naast sneakers zijn deze stijlvolle ‘bottines’ mijn go-to schoenen: stoer en perfect onder een lichte cropped flared jeans. Ook een lange zwarte puffer coat staat nog op mijn lijstje. Dat is een basic die van pas komt op regenachtige dagen waarop het 60 kilometer per uur waait. Met andere woorden: een must om de winter in België te overleven.”

De jas en schoenen van Arket zijn online en in de winkels te koop, € 250 en € 190.

Ruth Van Soom, ook bekend als editor bij het onlinemagazine Enfnts Terribles

Een camel coat is volgens mij een essentieel kledingstuk dat niet kan ontbreken in mijn kleerkast. Aangezien mijn vorige aan vernieuwing toe was, heb ik mijn oog laten vallen op deze van het Belgishe merk Just In Case. Het is een heel eenvoudig model. Niet te lang, niet te kort en eentje van heel mooie kwaliteit. Tijdens de solden is het altijd interessant om geld uit te geven aan zulke investment pieces die je een paar jaar kan dragen.”

De jas van Just in Case is te koop in de winkels, via de webshop of via La Bottega, € 392 in plaats van € 559.