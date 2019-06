Dit rokje wordt de hit van deze zomer (en wij zochten enkele betaalbare alternatieven!) Valérie Wauters

13 juni 2019

10u49 0 Style Echte modefanaten zagen het luipaardrokje ongetwijfeld vorig jaar al om de heupen van heel wat fashioninfluencers. Nu duikt het echter overal in het straatbeeld op.

Het originele luipaardrokje dat vorige zomer furore maakte was een exemplaar van kledinglabel Réalisation Par, een merk dat vrouwelijke tops, eenvoudige jurken en rokken in verschillende prints verkoopt. De Naomi-rok, meer bepaald in de Wild Things-print, kost een kleine 200 euro en was in de zomer van 2018 een grote hit bij menig fashioninfluencer. Deze zomer zit het misschien wel in jouw kleerkast, want heel wat modemerken brachten een gelijkaardig exemplaar op de markt. Ben je niet bereid om en bij de 200 euro te betalen voor een rokje? Dan vind je hier enkele alternatieven.

Het origineel, de Naomi-rok van Réalisation Par:

Onze alternatieven

1. Object, € 39,95.

2. Zara, € 29,95.

3. Topshop, € 46.

4. Asos, € 17,99.

5. Shein, € 13.

6. New Look, € 14,99.