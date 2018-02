Dit populaire computergeanimeerde meisje doet vragen rijzen over de geloofwaardigheid en invloed van 'influencers' Timon Van Mechelen

06 februari 2018

13u21

Bron: Business of Fashion/Medium 0 Style De 19-jarige Miquela Sousa heeft meer dan 500.000 volgers op Instagram, promoot merken als Chanel en Supreme, haalt samenwerking binnen met modemagazines en heeft nu ook een muzieksingle uit. Alleen bestaat ze dus niet. Ze is de eerste computergeanimeerde ‘influencer’, die onbedoeld de invloed van alle echte ‘influencers’ wereldwijd in twijfel trekt.

‘Influencers’ zijn personen die op sociale media veel volgers hebben en - in theorie - daarom een grote invloed hebben. Zo kunnen ze ook een commerciële boodschap overbrengen. In eigen land zijn Sofie Valkiers, Matthias Geerts en Yentl Keuppens op modevlak grote namen. In het buitenland Chiara Ferragni, Aimee Song en Bryan Boy. Al zijn er nog duizenden andere voorbeelden. 'Influencers' worden namelijk steeds populairder, omdat ze vaak hopen geld verdienen met een ogenschijnlijk makkelijke en tegelijkertijd fantastische job. Ze reizen de wereld rond en hoeven in ruil gewoon een beetje te poseren voor de camera. Uiteraard zijn dat vooroordelen, want sommigen onder hen werken keihard en nemen helemaal niet zomaar elke samenwerking aan. Toch wordt hun invloed meer en meer in vraag gesteld.

Invloed 'influencers'

En de populariteit van de computergeanimeerde Miquela Souse speelt niet bepaald in hun voordeel. Ze haalt de ene samenwerking na de andere binnen, combineert in haar outfitposts couturemerken zoals Proenza Schouler en Chanel met streetwearmerken als Supreme, post af en toe een ‘inspirational quote’, zet zich in voor goede doelen zoals Black Lives Matter en woont grote events als ComplexCon bij. Ze doet kortom alles wat een “goede influencer” doet, zonder dat ze een bestaand persoon is. Geen wonder dat haar online aanwezigheid vragen doet rijzen over de authenticiteit en de invloed van andere ‘influencers’.

Of ‘influencers’ eigenlijk wel invloed hebben, wordt trouwens al langer in twijfel getrokken nu je even makkelijk nepvolgers koopt als een smosje kaas, bij wijze van spreken. Het is bovendien al helemaal moeilijk om na te trekken of de ‘influencers’ inderdaad een grote invloed hebben op hun al dan niet nepvolgers. Wie weet wordt iemand wel alleen gevolgd door een hoop opgewonden mannen omdat ze vaak in lingerie poseert voor merken. Terwijl het doel van dit soort samenwerkingen natuurlijk is dat haar volgers de lingerie ook daadwerkelijk kopen, maar dat doen de heren uiteraard niet. Authentiek worden ze vaak al helemaal niet meer bevonden, aangezien vooral in België het onderscheid tussen betaalde en niet betaalde posts heel slecht gemaakt wordt (in Nederland moeten ‘influencers’ dit bijvoorbeeld duidelijk aangeven).

“Deze ‘influencers’ kunnen op geen enkele manier hun ‘invloed’ bewijzen – niet in kwaliteit, niet in kwantiteit – en merken moeten realistisch zijn over wat en of ze iets halen uit samenwerkingen met hen,” aldus marketing expert Elinor Cohen in een vurig betoog over het thema op Medium. “Ze kunnen de bewustwording en zichtbaarheid van merken verhogen (maar aan wie eigenlijk?), ze zouden eventueel de verkoop kunnen doen stijgen (maar hoe kunnen ze bewijzen dat dat komt door met hen samen te werken?) en ze kunnen schade toebrengen aan je eigen imago als je als merk samenwerkt met een ‘influencer’ die in een schandaal betrokken raakt (zoals het model met hijab dat poseerde voor L’Oréal).”

'Though leaders'

Cohen haalt ‘though leadership’ aan als alternatief voor ‘influencing’. “Waar het bij ‘influencers' allemaal draait om het aantal volgers, gaat het bij ‘thought leaders’ net om expertise en kennis. ‘Though leaders’ zijn mensen die in de industrie werken, die de hele tijd bijleren en er een punt van willen maken om authentieke en kwalitatieve content te publiceren, niet omdat zij of een merk daar geld mee verdienen, maar omdat ze anderen iets willen bijleren of gewoon omdat ze er zo gepassioneerd door zijn.”

Geen slecht idee in tijden waarin computergeanimeerde ‘influencers’ al succesvol kunnen zijn, lijkt ons.

