Dit nineties accessoire is helemaal terug van weggeweest CD

19 maart 2018

Gaan jouw maandagochtenden hand in hand met een bad hairday vanjewelste, m aar heb je geen tijd noch goesting om met je wilde haardos te temmen? Deze nineties accessoire is weer helemaal oké in tijden van nood.

De nineties zijn booming, daar hoeven we geen tekeningetje bij te maken. Eerst was er de scrunchie, de oversized haarrekker in stof typerend aan de jaren negentig, die zijn comeback maakte. Toen was er de giga haarclip die op de catwalk domineerde en nu mag je ook weer de haarspeldjes vanuit je tienerjaren van onder het stof halen.

Verschillende stijliconen toonden alreeds hoe het moet: draag verschillende speldjes langs één kant of ga voor een middenscheiding met aan weerszijden één speldje. Ideaal om een bad hairday in een handomdraai mee te verdoezelen en nog stylish op de werkvloer te verschijnen ook. Win-win!

French Fry-day. Let’s go @revolve 💦🗞hair 💛@maneaddicts. On the balcony of @labourdonnaisparis ✨ #tezzaparis #tezzatravel Een foto die is geplaatst door null (@tezzamb) op 02 mrt 2018 om 17:44 CET

#SSSUPERBOWL Een foto die is geplaatst door null (@kristennoelcrawley) op 05 feb 2018 om 05:40 CET

Ready for today 🐇 Een foto die is geplaatst door null (@hoskelsa) op 02 mrt 2018 om 20:56 CET