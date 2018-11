Dit mag volgens experts niet ontbreken in je beautycase Liesbeth De Corte

12 november 2018

14u43 0 Style Het allerbelangrijkste in je beautycase? Dan denk ik spontaan aan een goede hydraterende crème, foundation of mascara. Maar volgens bekende make-upartiesten zie ik dan nog het meest essentiële ‘product’ over het hoofd: de kwasten.

Wat is het allerbelangrijkste dat er in jouw toiletzak zit? Die vraag stelde de Amerikaanse Elle aan drie make-upartiesten. Het antwoord? Goede kwasten, blijkbaar. “Goede kwasten kunnen prijzig zijn, maar ze zijn de investering dubbel en dik waard”, meent Mai Quynh, die al sterren als Keira Knightley en Chloë Grace Moretz voor zich heeft gehad. “Omdat ze in contact komen met je ogen en huid, moeten de haartjes zo zacht mogelijk zijn”, tipt ze nog.

Ook haar collega Tobi Henney - die de make-up van onder meer Ashley Graham en Poppy Delevingne verzorgd heeft - is het daarmee eens. “Als je de juiste brush aanschaft, kan ze járen meegaan", stelt ze. Of om het met de woorden van Beau Nelson te zeggen: “Kwasten zijn het allerbelangrijkste, zonder twijfel." Op plaats twee staat een degelijke foundation en concealer, want die zijn onontbeerlijk voor een perfecte huid, besluiten Henney en Nelson.

Een duidelijke boodschap dus. Ben jij op zoek naar een aantal handige brushes? Wij helpen je op weg en zetten er een aantal op een rijtje.

1. Blush brush van Urban Decay, € 34,80, onder meer te koop online.

2. Contourborstel van Dior, € 42, onder meer te koop bij Ici Paris XL.

3. Bronzeborstel van Real Techniques, € 18, onder meer te koop bij Di!.

4. Foundationbrush van Bobbi Brown, € 40,50, onder meer te koop bij Parfuma.

5. Oogpenseel van M.A.C. Cosmetics, € 27, onder meer te koop in winkels en online.