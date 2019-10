Dit kun je volgens een dermatoloog doen tegen wallen Timon Van Mechelen

30 oktober 2019

10u50 0 Style We zien ons ‘s morgens en ook ‘s avonds liefst fris en uitgeslapen in de spiegel maar stoorzenders genaamd wallen en donkere kringen bederven vaak de pret. Er zijn hopen middeltjes als oogrollers, -pads, en -crèmes en zelfs voedingssupplementen op de markt, hebben die ook enig nut? We vroegen aan dermatoloog Thomas Maselis hoe je vermoeide ogen best aanpakt.

Om het probleem te begrijpen, moeten we eerst te weten komen waar wallen en donkere kringen vandaan komen. Dokter Maselis: “De spier rond de ogen heeft een donkere blauwpaarse kleur. Ze wordt bedekt door een laagje vet, waarover een erg dun laagje huid (de huid onder de ogen is de dunste in heel het lichaam, nvdr.) zich heen strekt. Wanneer dat vetlaagje dunner wordt door ouderdom, zie je doorheen de huid die onderliggende spier met z’n blauwpaarse kleur liggen. Ben je vermoeid of heb je alcohol gedronken, dan gaat die spier nog meer doorvloeid zijn dan anders, zal ze nog intenser kleuren en nog sterker doorschijnen. Wallen verschijnen dan weer wanneer het vlies naar beneden zakt dat onder de oogspier de vetlaag bedekt. Hoe meer dat vlies uitzakt, hoe meer dat vet onderaan kan uitstulpen.”

Aanleg en ouderdom

Hoewel alcohol en vermoeidheid er dan wel voor mogen zorgen dat wallen en donkere kringen meer zichtbaar worden, zijn aanleg en ouderdom de voornaamste boosdoeners zegt Maselis. “Mirakels moet je dan ook niet verwachten van het ruime aanbod producten op de markt die wallen en donkere kringen beloven tegen te gaan. Aangezien de huid onder de ogen zo dun is, doe je er zeker niet slecht aan om er aangepaste producten op te smeren die haar goed hydrateren, verstevigen en beschermen. Die oogcrèmes zullen er namelijk voor zorgen dat de opperhuid wat dikker wordt, waardoor de kleur van de onderliggende spier minder zichtbaar wordt. Ze bevatten daarnaast ook vaak stofjes die het licht reflecteren, waardoor de donkere kringen minder opvallen.”

“Cafeïne, dat eveneens vaak in oogproducten wordt gebruikt, drijft dan weer vocht af door afkoeling. Er zijn ook speciale crèmes die voor vaatvernauwing zorgen wat helpt tegen de blauwpaarse kleur, maar het effect daarvan is wel maar licht en tijdelijk. Voedingssupplementen hebben volgens mij hetzelfde effect, maar heb ik nog nooit verder bestudeerd dus daar kan ik moeilijk mijn mening over geven.”

“Iemand die heel zijn leven de huid rond de ogen goed verzorgd heeft, zal er op latere leeftijd beter uitzien dan iemand die dat niet heeft gedaan. Dat staat vast. Maar ouderdom en aanleg kan je helaas niet tegengaan. Daartegen werkt enkel een operatie.”

Plastische chirurgie

“Een veelvoorkomende techniek om wallen operatief tegen te gaan is blefaroplastie. Daarbij snijdt een chirurg vetophopingen of huidoverschot weg, waardoor de huid weer strak wordt. Mettertijd kunnen de oogcontouren daar wel hol van worden. Wallen of donkere kringen wegwerken kan ook met fillers van bijvoorbeeld hyaluronzuur, maar omdat de huid van het oogcontour zo dun is, kan je die soms zien zitten. De blauwpaarse kleur van de spier onder je ogen wordt ook wel eens gecamoufleerd door er vet in te spuiten van je heupen. Bij schoonheidssalons kun je ook niet-invasieve behandelingen laten uitvoeren, maar het effect daarvan is maar van korte duur.”

Extra tips om vermoeide ogen aan te pakken

- Geen enkel product zal een slaaptekort kunnen verdoezelen dus zorg dat je aan genoeg uren slaap komt

- Bescherm je ogen tegen de zon met een zonnebril en zonnecrème, die is namelijk voor 90% verantwoordelijk voor huidveroudering

- Theezakjes, komkommerschijfjes, en bevroren lepeltjes onttrekken het vocht aan de huid waardoor de wal tijdelijk slinkt

- Dehydratie zorgt ervoor dat de bloedvaten onder de ogen vergroten, waardoor de de donkere kleur feller wordt. Drink dus voldoende water.