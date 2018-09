Dit is wat je moet doen bij een allergische huidreactie Valérie Wauters

12 september 2018

10u08

Bron: Popsugar 1 Style Stel het je even voor: het ene moment smeer je nietsvermoedend een beautyproduct op je gezicht, even later sta je plots bezaaid met een dramatische huiduitslag. Dit is wat je moet doen als het jou overkomt.

Stap 1:

Klinkt bijzonder voor de hand liggend, maar: stop met het gebruik van het product. Denk even na welk beautyproduct je onlangs bent beginnen te gebruiken, en schrap dat meteen weer uit je beautyroutine.

Stap 2:

Was je gezicht met een milde zeep of reinigingsgel (het liefst zonder parfum) om alle overgebleven resten van het product waarop je huid slecht reageert, weer te verwijderen.

Stap 3:

Ziet je huid er rood uit, en voelt ze geïrriteerd aan? Gebruik dan een kalmerende lotion. Vertoont je huid vochtblaasjes? Gebruik dan een antiseptische lotion. Ook een crème met cortisonen kan je uit de nood helpen, al ga je daarvoor beter eerst even langs je huid- of huisarts.

Stap 4:

Zorg ervoor dat je huid gehydrateerd blijft. Neem echter niet je toevlucht tot je gewone dagelijkse dagcrème, maar ga voor een hypoallergene variant, zoals bijvoorbeeld Sudocrem.

Stap 5:

Weet wanneer het tijd is om naar de dokter te gaan. Reageer je slecht op zuren die aanwezig zijn in je beautyproducten, of heb je de verkeerde beautyingrediënten met elkaar gecombineerd? Dan is een bezoek aan de dermatoloog absoluut aan te raden. Ga even langs als de huidirritatie zich verder verspreidt of steeds erger wordt.

1. Effaclar H Reinigingscrème, La Roche-Posay, € 14,50. Milde reinigingscrème die de huid kalmeert en hydrateert.

2. Physiol Kalmerende Lotion, La Roche Posay, € 15,99. Lotion die de gevoelige huid verkwikt en kalmeert.

3. Sudocrem, € 6,55. Hypoallergene crème die de huid beschermt, ondersteunt en verzacht.