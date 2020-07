Dit is volgens make-upartieste van de sterren de beste foundation voor een stralende huid

Nele Annemans

13 juli 2020

08u49 1 Style De zoektocht naar een goeie foundation is vaak moeilijker dan het vinden van de perfecte match op een datingapp. Gelukkig deelde Lisa Eldridge (45), een Britse make-upartieste die internationaal geprezen wordt, de beste foundation voor een stralende huid. Bonuspunt: hij is ook lief voor je portemonnee.

Eldrigde is wereldwijd geroemd als make-upartieste. Zo mag ze onder andere zangeres Dua Lipa tot haar klanten rekenen en werkte ze al samen met modehuizen als Prada, Moschino en Chloe. En ook op YouTube is ze een ster. Zo heeft ze maar liefst 2 miljoen abonnees op haar YouTube-kanaal en worden haar beautytutorials massaal bekeken.

In een van haar laatste video’s toont ze stap per stap hoe je het best een naturelle en stralende make-uplook kan creëren. Daarvoor gebruikt ze de foundation ‘Miracle Second Skin Hybrid’ van het beautymerk Max Factor.

“Hij geeft geen dekking, maar eerder een getinte gloed. Je brengt er dus beter niet te veel van aan op je meest vette gebieden zoals je neus, voorhoofd en kin, maar wel op je wangen”, vertelt ze terwijl ze hem aanbrengt met haar vingers. “En hij is vooral geschikt voor mensen met een droge huid”, voegt ze er nog aan toe.

Miracle Second Skin Hybrid van Max Factor, 17,99 euro, o.a. te koop bij Kruidvat.