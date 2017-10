Dit is het geheim van Miranda Kerrs stralende huid 14u25

Bron: Well + Good 0 photo news Style Ze is voortdurend onderweg met het vliegtuig voor haar werk, wordt als model bijna dagelijks onder een laagje make-up bedolven en toch ziet de huid van de Australische Miranda Kerr er stralend uit. Wat is haar geheim? Dat verklapte ze aan Well and Good.

"Ik denk dat het heel belangrijk is om je make-up te verwijderen als je het vliegtuig op moet," tipt het model. "Ik neem altijd doekjes mee om mijn gezicht te reinigen en make-up te verwijderen. Daarna breng ik een facial mist aan, vaak met lavendel- of rozengeur, om te ontspannen. Beiden werken kalmerend en zijn zacht voor de huid."



"Meestal mediteer ik dan even. Dat vind ik zo belangrijk. Als je voortdurend onderweg bent en het altijd druk hebt, is het fijn om een momentje voor jezelf te nemen en gewoon adem te halen. Dat maakt me beter voorbereid op wat er nog komt die dag."



"Daarna smeer ik mijn huid in met een gezichtsolie, en daarover doe ik een hydraterende crème. Ik hou van de combinatie van die twee producten." De voormalige Victoria's Secret Angel is een voorstander van natuurlijke, organische beautyproducten, die de huid zo weinig mogelijk irriteren.

