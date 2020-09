Dit is het favoriete haarproduct van de Kardashians (én het is nog betaalbaar ook) Nele Annemans

01 september 2020

10u57 0 Style Over hun uitspraken en outfits zijn de meningen verdeeld, maar hun lokken zien er wél altijd on fleek uit: we hebben het natuurlijk over de Kardashian-zusjes. En jij kan het geheim voor hun glanzende coupe ook in huis halen.

Tijdens de lockdown zijn heel wat celebrity’s beginnen te experimenteren met hun haarkleur. Ex-brunettes Millie Bobby Brown – de ‘Stranger Things’-actrice – en Emily Ratajkowski – van ‘Gone Girl’ – gingen voor honingblond, Dua Lipa en Kylie Jenner gingen dan weer voor ‘rogue hair’, waarbij alleen de haarplukken bij het gezicht een blond kleurtje krijgen en Kim Kardashian kleurde haar lokken tijdelijk rood.

En als jij thuis ook aan het experimenteren geslagen bent met verschillende kleuren, merkte je vast wel al op dat je haardos daardoor sneller zijn glans verliest. Gelukkig maakte Chris Appleton, de vaste kapper van Kim K, zonet bekend welk product hij gebruikt om de gekleurde lokken van de Kardashians in model te brengen.

Hij is namelijk een enorme fan van de ‘Dream Coat Supernatural Spray’ van Color Wow die geactiveerd wordt door hitte. Zo vormen de microdruppeltjes een beschermlaag op je haar zodra je het föhnt of stylt met de stijltang. Met andere woorden: de spray werkt als een soort regenjasje voor je haar. Waarom het zo goed werkt voor gekleurde lokken? Zij nemen gemakkelijker water op waardoor het pluizig wordt. Deze spray doet het omgekeerde en stoot het water af. Zo blijft het water op het haar liggen in plaats van erin te trekken, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over een eventuele plensbui.

De spray heeft ook een erg lichte structuur waardoor je haar niet vettig of zwaar wordt. Prijskaartje: zo’n 30 euro. Daarmee is het niet het goedkoopste stylingproduct, maar ook zeker niet het duurste. Bovendien zou hij langer meegaan dan de sprays die je vindt in de supermarkt of drogisterij. Zo hoef je maar enkele druppeltjes aan te brengen om de drie à vier wasbeurten, terwijl dat bij andere na elke wasbeurt is.