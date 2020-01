Dit is de populairste piercing van het moment (maar je laat hem beter niet bij de juwelier zetten) Valérie Wauters

29 januari 2020

11u06 2 Style Oorpiercings zijn terug van nooit helemaal weggeweest. Waar in de jaren ’90 de navelpiercing het statussymbool was waarmee Spice Girls en co hun hipheid bevestigden, is een oor vol delicate piercings vandaag de prijs die betaald wordt voor een plekje tussen de crème de la crème der influencers.

Een gaatje in je oor is al lang niet meer dan een stervormige oorbelletje dat door de plaatselijke juwelier geprikt werd voor je eerste communie. Wie mee wil zijn goochelt anno 2020 met termen als tragus, rook en conch, en weet perfect dat een helix niet alleen een term uit de wiskunde is, maar ook een piercing ergens aan de bovenkant van je oor. Wij gingen bij Lucas Verheijen van Pirate Piercing te rade over de ins en outs van ‘het gaatje in je oor’.

“Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat er een technisch verschil bestaat tussen een piercing en een gaatje dat ‘geschoten’ wordt”, steekt Verheijen van wal. “Zo creëert een piercing een chirurgisch perfecte wondrand. Een gaatje schieten daarentegen zorgt voor een gerafelde wondrand. Hierbij moet je weten dat chirurgische wondranden makkelijker en mooier genezen dan gerafelde wondranden. De schade die een piercingnaald inwendig aan het weefsel aanricht is ook beduidend minder dan bij een ‘geschoten’ gaatje. Daarnaast bestaat er nog een hygiënisch verschil. Zo werken de meeste piercers onder een zeer strikt hygiëneprotocol. We volgen strakke regels voor het wassen en ontsmetten van onze handen en werken altijd in een steriele set-up met steriel materiaal. Bij een juwelier ligt dat vaak wat anders: vaak wordt daar die strakke antiseptische werkwijze die wij hanteren niet gerespecteerd. Hierdoor bestaat er een kans (al is deze vrij klein) op besmetting met bloedoverdraagbare ziektes zoals Hepatitis of HIV. Als piercer raad ik het ‘schieten’ van gaatjes op alle plaatsen af, maar daarnaast is het al jaren bij wet verboden om gaatjes in je kraakbeen te laten ‘schieten’.”

Mochten bovenstaande argumenten nog niet voldoende zijn om te kiezen voor een piercing, dan is de kwaliteit van de gebruikte juwelen misschien wel een doorslaggevende factor. “Juwelen die vervaardigd worden voor het schieten van gaatjes zijn meestal minder van kwaliteit dan degene die een piercer gebruikt”, gaat Lucas verder. “Piercingjuwelen van goede kwaliteit voldoen namelijk aan dezelfde eisen qua materiaal en afwerking als chirurgische implantaten zoals beenschroeven en dergelijke.”

Dat verklaart meteen ook het verschil in prijs. Waar je bij een juwelier ongeveer 20 euro armer en een oorbelletje rijker de deur uitgaat, tel je voor datzelfde gaatje bij een piercer al snel het dubbele van dat bedrag, zoniet meer neer. “Opgeleid personeel dat je een veilige ervaring biedt, kwaliteitsjuwelen en een perfect hygiënische werkomgeving met steriel materiaal, dat komt nu eenmaal met een prijskaartje”, verklaart Verheijen.

Knip & klaar

Klinkt logisch, al is een bezoekje brengen aan de piercer niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Het feit dat er een naald door je oor gestoken wordt, en dat daar een heel proces van schoonmaken en materiaal klaarleggen aan voorafgaat is immers niet voor iedereen weggelegd. Bovendien speelt bij velen de angst voor pijn een grote rol. Bij de juwelier een gaatje laten schieten is immers vaak niet meer dan knip en klaar, waardoor er zelfs geen tijd is om schrik te krijgen. “Dat hoeft bij een piercer niet zo heel erg anders te zijn”, stelt Verheijen gerust. “Indien een piercing wordt uitgevoerd door een professionele piercer die weet hoe hij de piercing vlot en snel tot een goed einde kan brengen, is de pijn ook zeer doenbaar. Bovendien zullen we de klant ook altijd begeleiden doorheen het piercingproces en passen we ademhalingstechnieken toe die ervoor zorgen dat de pijn veel draaglijker wordt. Uiteraard is iedereen anders én ervaart niemand pijn op dezelfde manier.”

Curated ear

Wie regelmatig door Instagram scrollt of al eens een foto durft te pinnen op Pinterest heeft de term ‘curated ear’ vast al wel eens zien passeren. Maar wat betekent deze term nu eigenlijk? “Bij de curated ear trend krijgen de al bestaande oorpiercings een upgrade met nieuwe juwelen, in combinatie met nieuw geplaatste piercings”, verklaart Lucas. “Het doel is om een uniek resultaat te krijgen met juwelen die perfect bij elkaar passen. De curators gebruiken hierbij hun kennis van edelstenen, juwelen en merken om een mooi geheel te verkrijgen. De populairste piercing op dit moment is trouwens de helix piercing.”

De gouden regels voor het laten plaatsen van een piercing

1. Kies een respectabele piercer of een shop waarvan je weet dat die goed werk levert. Doe dus je research en ga eventueel al eens op voorhand langs. Let erop dat de werkwijze en omgeving hygiënisch is.

2. Kies voor een piercer waar jij je comfortabel bij voelt en verzeker jezelf er ook van dat je steeds met vragen of problemen bij hem of haar terecht kan.

3. Weet dat de genezingsduur van een piercing afhangt van vele verschillende factoren. Reken - voor een volledige genezing - op een duur van 6 à 12 weken voor een piercing in je oorlel en 3 à 12 maanden voor een piercing in kraakbeen.

4. Té veel nazorg na het plaatsen van een piercing is niet goed, maar let er wel op dat je een paar basisregels in acht neemt. Meestal volstaat het om gedurende 1 à 2 weken een antibacterieel product te gebruiken om de wonde te ontsmetten. Doe dit maximaal 2 keer per dag. Gebruik daarna nog een paar weken een zoutoplossing om de gepiercete zone te reinigen.

5. Let erop dat je niet - bewust of onbewust - aan je piercing zit te draaien of prullen, en al zeker niet met ongewassen handen. Gebruik daarnaast geen producten die niet geadviseerd zijn door je piercer.