Dit is dé nieuwe mode: ‘bourgeois in a good way’

16 september 2019

11u05

Bron: DeMorgen 0 Style Met al die sportkleding leek het einde der tijden in de mode aangebroken. Maar net op tijd was daar de nieuwe burgerlijkheid, oftewel ‘bourgeois in a good way’.

Met de alomtegenwoordigheid en populariteit van sportswear van de afgelopen jaren leek het bijna of er een evolutionair einde was gekomen aan de ontwikkeling van de mode. Alsof de modetrein was aangekomen bij het eindstation, een eindstation genaamd ‘comfort.’ We hadden alle gekke stadia waarin kleding zich kan voordoen doorgelopen – van korsetten en hoepelrokken tot schoudervullingen en plateauzolen – en waren tot de conclusie gekomen dat er uiteindelijk niets gaat boven kleren die lekker zitten. Sweatshirts, al dan niet met capuchon, joggingbroeken, leggings, dekbedjassen en sneakers, sneakers en nog eens sneakers.

Je plaats op de maatschappelijke ladder maakt bij deze voorkeur voor vrijetijdskleding ook vrijwel niet meer uit. Werd er in het verleden nog weleens snobistisch gedaan over mensen die zich hulden in campingsmokings en Adidas-badslippers, de laatste jaren kon je nooit meer met zekerheid iemands sociale status vaststellen aan de hand van het gemaksniveau van diens garderobe.

Helemaal niet sinds er de laatste jaren soms prijskaartjes van honderden en zelfs duizenden euro’s hangen aan wat gewoon veredelde sportkleren zijn. Off-White verkoopt leggings van 700 euro, voor hoodies van Vetements ben je tussen de 500 en 1.000 euro kwijt (je hebt er zelfs een die is voorzien van de tekst ‘overpriced hoodie’) en wie nog 1.200 euro heeft rondslingeren, kan daar bijvoorbeeld sneakers van Gucci voor kopen. En die bedragen werden de afgelopen jaren nog grif neergeteld ook, zodat het dragen van sommige (sportswear-)merken een enorme status met zich mee bracht in bepaalde kringen.

