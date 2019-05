Dit is de nieuwe gastontwerper voor H&M Margo Verhasselt

24 mei 2019

10u15

Bron: popsugar 4 Style Dromen worden werkelijkheid voor al wie ooit al eens wou ronddraaien in een prachtige jurk van Giambattista Valli. De Italiaanse ontwerper staat bekend om zijn stijl die gekenmerkt wordt door glamour en vrouwelijkheid. Normaal gezien zijn de creaties gereserveerd voor sterren zoals Jennifer Lopez en Olivia Palermo, maar dat is niet langer het geval. Giambattista Valli slaat de handen in elkaar met H&M en is dit jaar de gastontwerper.

Normaal gezien moeten we maanden wachten om een glimp te krijgen van de designs, maar Kendall Jenner lichtte al een tipje van de sluier. De ster droeg een stuk uit de collectie van Giambattista Valli x H&M op de rode loper in Cannes. “Ik ben zeer blij om een van de eerste stuks uit de samenwerking te dragen. Deze jurk heeft alles, ze is prachtig, dramatisch en op en top vrouwelijk. Ik kan niet wachten om te zien hoe de rest van de collectie eruitziet”, klonk het bij de Kardashian-telg.

Ook Giambattista Valli is erg enthousiast over de samenwerking: “Ik ben heel blij met de samenwerking: H&M geeft mij de kans om mijn visie en stijl door te trekken naar een groter publiek.”

Giambattista Valli, geboren en getogen in Rome, lanceerde zijn gelijknamige lijn in 2005 in Parijs. Zijn universum omvat ready-to-wear, haute couture en accessoires. De samenwerking met H&M is de eerste in zijn soort voor Valli en is tevens zijn eerste stap in de herenmode.

De limited-edition pre-drop collectie van de Giambattista Valli x H&M-samenwerking is beschikbaar in 12 geselecteerde H&M-winkels over de hele wereld en op hm.com op 25 mei. De prachtige stukken geven modefans een sneak peek van de spannende samenwerking die vol onverwachte, stijlvolle wendingen zit. De volledige collectie wordt op 7 november 2019 wereldwijd gelanceerd.