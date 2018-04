Dit is de nieuwe gastontwerper voor H&M Timon Van Mechelen

15 april 2018

11u51 0 Style Elk jaar opnieuw is het weer een stormloop naar de H&M winkels voor hun felbegeerde designcollectie. Na samenwerkingen met onder andere Versace, Maison Margiela en Jimmy Choo, werkt de Zweedse modeketen deze keer samen met Moschino. J e wellicht beter bekend als het modemerk achter heel wat extravagante outfits van Josje.

Moschino is een Italiaans modehuis waar ontwerper Jeremy Scott met de scepter zwaait. Hij staat bekend om zijn voorliefde voor ludieke en extravagante mode. Zo bracht hij vorig jaar nog een ‘My Little Pony’-collectie uit, en hij liet zich eerder ook al inspireren door Barbie, SpongeBob en Looney Tunes. Voor stijlvolle klassieke stukken moet je kortom niet bij hem zijn, maar wie graag opvalt en van mode met een knipoog houdt, is bij Moschino aan het juiste adres.

In het buitenland zijn onder andere sterren als Katy Perry, Amber Rose en Rita Ora grote fan van het label. In eigen land is ex-K3'tje Josje groot liefhebber. Ze heeft een kast vol kleding van het merk, en pronkt daar ook graag mee op sociale media.

Veel is er momenteel nog niet geweten over de samenwerking die de naam 'Moschino (tv) H&M' draagt. De Collectie zal in geselecteerde winkels en online te koop zijn vanaf 8 november. Meer info volgt ongetwijfeld snel.

@hm @moschino @itsjeremyscott #hmoschino coming soon!! #moschino Een foto die is geplaatst door null (@moschino) op 15 apr 2018 om 10:41 CEST