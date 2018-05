Dit is de meest populaire (gratis) fotofilter-app van het moment Timon Van Mechelen

09 mei 2018

14u58 0 Style Ligt het aan ons, of lijken de foto’s op jullie Instagramfeed ook massaal uit 1998 te komen in plaats van uit 2018? Dat heeft allemaal te maken met Huji Cam. Een, met dank aan celebrities en influencers, razend populaire fotofilter-app die je smartphonefoto’s transformeert in analoge kiekjes genomen met een wegwerpcamera.

Huji spreek je uit als ‘hoe-jie’, zoals ‘Fuji’ (de Japanse fabrikant van filmmateriaal, red.) en is een doodeenvoudig concept. Je opent de app, vervolgens verandert het scherm van je gsm in een wegwerpcamera, waarna je foto’s kan beginnen nemen. Als je dan naar ‘Lab’ gaat, kun je je wegwerpfoto’s bewonderen. ‘Huji Cam’ geeft je foto’s automatisch die vintage look, en zet er zelfs de datum van vandaag op, met 2018 veranderd naar 1998.

De app is in principe gratis, maar wie 1,09 euro betaalt, krijgt een aantal handige extra opties. Denk aan foto’s uit je eigen filmrol importeren, er passeren geen advertenties, foto’s worden automatisch gesaved en je kunt meerdere beelden tegelijkertijd delen en opslaan. Het ziet er als volgt uit:

Zoals dat ook met een echte wegwerpcamera het geval is, varieert het resultaat per foto. Wel heb je zelf de keuze of de datum op de foto's afgebeeld wordt en of er gekleurde lichtvlekken op te zien zijn.

'Huji Cam' dankt deze plotse populariteit aan de talloze celebrities en influencers die de app gebruiken. Nieuw is het concept weliswaar niet. Met apps zoals Afterlight, Kamon, Lomograph en VSCO Cam bereik je gelijkaardige resultaten en deze bieden zelfs nog meer bewerkingsopties aan.

Hieronder een aantal voorbeelden van bekende en niet-bekende gebruikers van de app:

I don't want this to just be an Instagram post anymore. PLEASE. ENOUGH. These people, families and CHILDREN have suffered enough. Today we march for our lives. I'm going to continue to trust god with the future and also play my part in bringing change. #marchforourlives #notjustahashtag Een foto die is geplaatst door null (@selenagomez) op 24 mrt 2018 om 22:52 CET

Finallyyy the best of Iceland has come to Belgium #iseyskyrinbelgium Een foto die is geplaatst door null (@olgaleyers) op 26 apr 2018 om 20:52 CEST

Afterthestorm_mp3. 🏁 📷: @andyfloresph #boy #tumblrpost #90s #aesthetic #huji Een foto die is geplaatst door null (@thecuadrao) op 06 mei 2018 om 21:02 CEST

Stay hydrated ❣️ #veelrosé Een foto die is geplaatst door null (@lanascatorchia) op 17 apr 2018 om 10:59 CEST