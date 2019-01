Dit is de beste winterjas voor jouw figuur Valérie Wauters

06 januari 2019

12u32 0

Tijdens de wintermaanden zitten we het lekker warm ingeduffeld in onze winterjas. Warmte en comfort staan bij de keuze van een nieuwe jas vaak op de eerste plek. Door deze tips in het achterhoofd te houden kies je het exemplaar dat er ook nog eens het meest flatterend uitziet voor jouw figuur .

Je bent tenger: kies voor een cropped jasje

De ultieme truc om een tenger figuur te kleden is om het niet te begraven onder een hoop kleding. Kies voor een kort jasje dat ervoor zorgt dat je er niet uitziet alsof je verdrinkt in je kleren. Een kroppend en recht silhouet in een dikkere stof zoals neobont of dons zorgt ervoor dat je lichaam er in verhouding blijft uitzien.

Weekday, € 80.

Je bent groot: kies voor een oversized jas

Wie groot is heeft geluk, want de meeste jassen staan lange mensen goed. Het enige model waar je echt van moet wegblijven? Een cropped jasje, want dat zorgt ervoor dat de verhoudingen tussen je bovenlichaam en je benen helemaal verkeerd lijken. Onze absolute aanrader: een oversized jas, die tot net op of onder de knie valt staat het mooist bij mensen die langer zijn dan 1m75.

Asos, € 88,49.

Je hebt een zandloperfiguur: kies voor een jas met een tailleriem

Zet je mooie rondingen in de kijker met een jas die je wat strakker kan aantrekken bij je taille. Een halsuitsnijding in V-vorm en een jas in A-lijn zorgen er daarnaast voor dat je figuur er op z’n allerbest uitziet.

Zara, € 139.

Je hebt brede schouders: kies voor een jas zonder kraag

De vrouwelijke vormen van een jas zonder kraagje zorgen ervoor dat brede schouders weer in balans worden getrokken. Door te kiezen voor een jas met een langere lengte wordt het oog daarnaast naar beneden getrokken om de aandacht van je schouders te halen én het zorgt ervoor dat je armen en bovenlichaam langer lijken.

Vero Moda, €49,99.