Dit is de beste manier om je foundation aan te brengen (als we de make-upartist van Beyoncé mogen geloven) Valérie Wauters

25 september 2018

12u02

Heb je je ooit afgevraagd waarom Beyoncé's make-up er altijd zo feilloos uitziet? Volgens haar make-up artist Sir John heeft ze dat te danken aan een klein trucje, dat ook jij thuis zonder problemen kan uitvoeren.

Alles wat je in huis moet hebben voor een prachtige huid zoals die van Beyoncé is een dagcrème, een foundation en een beautyblender. “Breng eerst je dagcrème aan op je gezicht, maar wacht niet tot deze volledig droog is vooraleer je foundation aan te brengen”, aldus Sir John. “Het geheim bestaat erin om je foundation met een vochtige beautyblender aan te brengen vlak na het smeren van je dagcrème. Op deze manier breng je geen vochtige textuur aan op een droge textuur, en verkrijg je een mooi, natuurlijk effect.”

Ook wat het merk van de foundation betreft heeft Sir John enkele tips: “L’Oréal Infallible en Nars All Day Luminous foundation zijn toppers wat mij betreft. Vrouwen zijn anno 2018 altijd on the go, en hebben nood aan een foundation die er niet te zwaar of dekkend uitziet. Deze twee foundations geven je die natuurlijke ‘net uit bed, maar dan beter’-look.”

1. L’Oréal, Infaillible 24h fresh wear foundation, € 17,99 bij de drogist.

2. Nars, All Day Luminous Weightless Foundation, € 45 bij Parfuma.

3. Beautyblender, € 18,50 bij Ici Paris XL.