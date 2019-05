Dit is de beste kleur voor een ontspannen sfeer (en zo pas je het toe in de slaapkamer) Liesbeth De Corte

26 mei 2019

09u21

Bron: mindbodygreen 1 Style Na een lange werkdag kan je thuis alle stress van je afschudden. Maar wist je dat de kleur van je muren ook een invloed hebben op je humeur? Volgens een nieuwe studie zou marineblauw de meest relaxerende kleur zijn.

De studie werd uitgevoerd door de Britse papierproducent G.F. Smith en de Universiteit van Sussex. Ze hebben meer dan 26.000 mensen uit 100 landen ondervraagd om te controleren of kleuren emoties of psychologische reacties kunnen uitlokken. Uit die rondvraag blijkt dat marineblauw de meest relaxerende kleur is. Ook turquoise en roze zouden een gelijkaardig sereen effect hebben.

Hoe komt dat nu? Je zou verwachten dat mensen anders reageren op verschillende kleuren. Smaken verschillen nu eenmaal. Terwijl sommigen hun woonkamer dolgraag geel schilderen, is er bij anderen geen haar op hun hoofd dat eraan denkt om de muren geel te schilderen, om maar een voorbeeld te geven. Waarom heeft marineblauw dan zo’n kalmerend effect? Volgens Anna Franklin, professor psychologie aan de Universiteit van Sussex, is al vaker aangetoond dat deze donkere tint de hartslag doet vertragen.

Daarnaast worden felle, levendige kleuren vaak geassocieerd met energie. Het is dan ook logisch dat een zachte, ingetogen kleur een ontspannend effect heeft. Nog een mogelijke verklaring: donkerblauw doet mensen onbewust denken aan de oceaan of een sterrenhemel, 2 dingen die best relaxerend zijn. Ook je hersenpan zou een bepaalde rol kunnen spelen. Je brein kan sommige kleuren makkelijker verwerken, waardoor het effect ook anders is.

Wat de reden ook is: het is sowieso een goed idee om een toefje donkerblauw toe te voegen aan je slaapkamer. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een accentmuur. Alleen als je een kleine slaapkamer hebt, is het oppassen geblazen. Dan kan zo’n donkere muur de ruimte immers verkleinen. In dat geval is het beter om je meubels, de rand van je spiegel of kaders een likje verf te geven. Of je kan ervoor kiezen om een aantal nieuwe accessoires te kopen. Wij gingen alvast op zoek naar enkele donkerblauwe decospullen om je slaapkamer de nodige make-over te geven. Graag gedaan!

1/ Nachtafel van Maisons du Monde, € 79,99, online en in de winkels te koop.

2/ Plaid met kwasten van H&M Home, € 39,99, online en in de winkels te koop.

3/ Wekker van Karlsson, € 27,95, te koop via vtwonen.

4/ Vaas van Ikea, € 12,99, online en in de winkels te koop.

5/ Poef van Casa, € 19,99, online en in de winkels te koop.

6/ Wasmand van Primark, € 6, in de winkels te koop.

7/ Kunstwerk van LRNCE, € 785, online te koop.