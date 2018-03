Dit is de beste haarscheiding voor jouw gezichtsvorm EVD

12 maart 2018

07u30

Bron: well and good 9 Style Bad hair day? Misschien ligt je haarscheiding niet langs de juiste kant. Volgens celeb kapper Christine Symonds uit LA is er een manier om te zien welke haarscheiding jou het beste staat.

Kijk naar de vorm van je gezicht om te beslissen of je je haar naar links, rechts of in het midden draagt. Zo accentueer je op een makkelijke manier je sterke punten. Het kan je er meteen anders doen uitzien en je zelfvertrouwen opkrikken.

Vierkant gezicht

Kies voor een scheiding die nét naast het midden licht. Het verlengt je gezicht.



Hartvormig gezicht

Probeer een diepe zijscheiding, links of rechts. Zo maak je een sterke beenderstructuur wat zachter en kan je een prominente kin verdoezelen.

Ovaal gezicht

Doe wat je wil! Of wissel elke dag. Lucky girls.

Maar dan wil je haar natuurlijk niet in de plooi blijven liggen omdat je het al jaren anders draagt... Christine geeft nog enkele tips mee:

- start al als je haar nog nat is van de douche

- breng wat mousse door handdoekdroog haar aan om het te fixeren

- dan pas ga je drogen, gebruik twee haarclips om de scheiding op zijn plaats te houden terwijl je haar afkoelt.