Dit heeft topontwerper Tom Dixon in petto voor Ikea Timon Van Mechelen

14u44 5 Ikea x Tom Dixon Style De samenwerking tussen Hay en Ikea was in geen tijd uitverkocht, maar designliefhebbers met een beperkt budget kunnen binnenkort opnieuw hun slag slaan bij de Zweedse woongigant. De Britse ontwerper Tom Dixon en Ikea lanceren op 7 februari namelijk een unieke zetel en die kun je nu al in een Brusselse galerij ontdekken.

We leven in kleinere ruimtes, de samenstelling van gezinnen verandert, en Ikea en Tom Dixon wilden uitzoeken wat die onvoorspelbare manier van leven betekent voor een traditioneel meubel als een zetel. Samen bedachten ze DELAKTIG, een zetel die je makkelijk kunt aanpassen aan nieuwe onvoorziene situaties en activiteiten.

Zo kun je bijvoorbeeld met een scheidingswand een gezellig hoekje maken, het opzettafeltje kun je uitklappen zodat je snel van koffiepauze naar werkplek switcht, of je laat alles zoals het is zodat je met het hele gezin naar tv kunt kijken. De bijhorende accessoires zoals een lamp en verschillende stoffen werden ontworpen door 75 designstudenten over heel de wereld.

Drie weken voor de officiële lancering van de DELAKTIG-zetel, opent Ikea in de Atoine Dansaertstraat in Brussel een galerij waar je nu al uitgebreid kennis kunt maken met de sofa. De DELAKTIG GALLERY BY IKEA kun je nog tot 31 januari bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13u -18u en zaterdag van 11u - 18u.

