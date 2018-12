Dit draagt de NINA-redactie op oudejaarsavond Redactie Nina

26 december 2018

16u03 0 Style Een tekort aan inspiratie voor een geslaagde feestoutfit? Misschien kunnen wij een beetje helpen: de redactie van Nina is alvast aan het shoppen geslagen voor oudejaarsavond. Een ding is zeker: aan glitter geen tekort!

Outfit van redactrice Margo

1/ Glitterbroek van Vero Moda, € 34,99, o.a. online en in winkels te koop.

2/ Blouse van Even & Odd, €16,95, o.a. via Zalando te koop.

3/ Tas van Coccinelle, € 269,95, o.a. via Zalando te koop.

4/ Schoenen van Dorothy Perkins, € 32, o.a. online te koop.

Outfit van redacteur Timon

1/ Cargobroek van Carhartt, € 99, o.a. online en in winkels te koop.

2/ Hemd van Arket, € 99, o.a. online en in winkels te koop.

3/ Sneakers van New Balance, € 95, o.a. te koop via VIER.

Outfit van redactrice Valérie

1/ Jas van Selected Femme, € 159,95, o.a. te koop via Zalando.

2/ Glitterschoenen van Dorothy Perkins, € 49,95, o.a. te koop via Zalando.

3/ Zwarte schoudertas van Lia Biassoni, € 179, o.a. te koop via de NINA handtassenwebshop.

4/ Jurk met metallic strepen van Flounce London, € 69,99, o.a. te koop via Asos.

Outfit van redactrice Liesbeth

1/ Fluwelen jumpsuit van Dr. Denim, € 89,90, o.a. te koop via About You.

2/ Pumps met glitterhak van & Other Stories, €99, o.a. online en in winkels te koop.

3/ Witte teddycoat van Miss Selfridge, € 89,95, o.a. te koop via Zalando.

4/ Gouden ketting van Jukserei, €69, o.a. online te koop.

Outfit van redactrice Nele

1/ Metallic jumpsuit van Monki, € 40, o.a. online en in de winkel te koop.

2/ Jas in imitatiebont van H&M, € 79,99, o.a. online en in de winkel te koop.

3/ Zwart heuptasje van Parfois, € 22,95, o.a. te koop via Zalando.

4/ Veterschoenen van Mango, € 49,99, o.a. online en winkels te koop.