Dit beautymerk was het populairst in 2019 mv

28 december 2019

16u50

Bron: cosmopolitan 0 Style Het einde van 2019 is in zicht, de perfecte reden om terug te kijken naar welke beautymerken dit jaar in de smaak vielen, dachten ze bij de Britse winkel Cosmetify. Welke merken werden wereldwijd het meest opgezocht en welk merk prijkt als favoriet bovenaan het lijstje in België?

2019 was een druk jaar in de beautywereld maar beautywinkel Cosmetify slaagde erin om een weg te banen tussen miljoenen oogschaduwpaletten en huidverzorgingsproducten. De resultaten van hun onderzoek voegden ze samen in hun Cosmetify Index.

De merken waarnaar mensen het vaakst zochten op het internet? Huda Beauty, MAC en Anastasia Beverly Hills prijken bovenaan het lijstje. De drie worden op de voet gevolgd door Yves Rocher. Yves Rocher is tevens ook het populairste beauty/skincare merk in België.