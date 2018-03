Dit alledaagse product droogt nagellak in 2 minuten Charlotte Dierckx

09 maart 2018

10u04 0 Style Nog snel je nagels lakken voor je de deur weer uitvliegt? Dat eindigt meestal met een heleboel krassen en vegen. Deze tip, veelgebruikt door nagelstylisten achter de schermen van de fashion weeks, komt dan ook als een geschenk uit de hemel.

Je nagels lakken is een tijdrovende klus, maar er zijn nu eenmaal van die dagen dat het rap moet gaan. Zelfs een sneldrogende topcoat droogt dan vaak niet snel genoeg, met een mottig uitgesmeerd laagje kleur als resultaat. Een quick-dryer biedt dan wellicht soelaas, maar die heb je misschien niet in huis en is ook vaak prijzig. Goed nieuws, een goedkoop alternatief ligt gewoon binnen handbereik. Haarlak!

Breng eerst een dun laagje nagellak aan in een kleur naar keuze. Eerst de ene hand, dan de andere. Zo kunnen je nagels alvast even drogen aan de lucht. Vervolgens breng je een dunne laag topcoat aan. Neem daarna de haarlak erbij en spuit het product vanop zo’n 25 centimeter afstand op je nagels. Geef de haarlak twee minuten de tijd om in te werken, was daarna nog even je handen, et voilà!