Disney verkoopt matching Halloween-outfits voor jou, je kids én je hond Nele Annemans

03 augustus 2020

17u03 0 Style Hoewel Halloween nog ver van ons ligt, lanceert Disney toch al een nieuwe collectie om de griezeligste dagen van het jaar te vieren. Het goede nieuws? Niet alleen jij maar ook je telgen en trouwe viervoeter kunnen zich in een Halloween-outfit hullen.

Voor iedereen die fan is van Halloween én matching outfits hebben we goed nieuws: Disney heeft zonet een collectie gelanceerd waarmee jullie 31 oktober met de hele familie - inclusief huisdier - in bij elkaar passende outfits kunnen vieren.

Concreet gaat het om enkele griezelige pyjama’s voor baby’s, kinderen en volwassenen, een paar truien voor kinderen, een hoodie voor volwassenen én last but not least: een bijpassende oranje trui voor je hond met op Micky Mouse geïnspireerde pompoenen en het opschrift ‘Boo’ aan de achterkant.

Voor het hondenpakje tel je 24,99 dollar of 21,30 euro neer. De matching trui voor je kleine ukkepuk kost 39,99 dollar of 34,12 euro en voor de bijpassende hoodie betaal je 44,99 dollar of 38,38 euro. Let op: de verzendingskosten van 35,40 dollar of 30,15 euro zijn hier niet bijgeteld.

Check ook zeker de rest van de webshop voor nog meer leuke Halloween-outfits!