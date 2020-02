Disney maakt van elke vrouw een prinses met nieuwe collectie bruidsjurken VW

17 februari 2020

Elke vrouw wil zich een prinses voelen, en al zeker op haar trouwdag. Daarom lanceert Disney nu een nieuwe lijn trouwjurken, geïnspireerd op de meest iconische personages.

De ‘Disney Fairy Tale Weddings’-collectie zal bestaan uit 16 verschillende jurken, elk geïnspireerd op een Disneyprinses. Van romantische baljurken tot jurken met een meerminmodel: de collectie heeft gegarandeerd voor elk type bruid wat wils. Al helemaal enthousiast? Dan moeten we je helaas nog even teleurstellen. De volledige lijn zal immers pas op de wereld worden losgelaten tijdens de ‘New York Bridal Fashion Week’ in april van dit jaar.

Wat bijzonder opvalt is dat Disney inzet op inclusiviteit. Dat merk je niet alleen aan de prijzen van de jurken (die liggen tussen een tamelijk ‘democratische’ 1.100 euro voor een jurk en 9.200 euro), maar ook aan de beschikbare maten. Zo begint de collectie bij een Amerikaanse maat 0 (wat overeenkomt met onze maat 32) en gaat ze tot een Amerikaanse maat 30 (maat 62 in onze contreien).