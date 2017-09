Disney lanceert nu ook bruidsjurken voor het ultieme sprookjeshuwelijk Annemie Vermeulen

Bron: Daily Mail 0 Disney Japan/ Kuraudia Co. Style Goed nieuws voor alle Disneyfans: er zijn nu ook bruidsjurken à la Sneeuwwitje, Doornroosje, Belle, Ariël enzovoort voor de liefhebbers. Ideaal voor wie altijd al een huwelijksfeest in thema wilde, of voor wie zich gewoon graag eens extravagant wil uitdossen.

De collectie bestaat uit veertien verschillende kleedjes en wordt op de markt gebracht door het Japanse merk Kuraudia Co. De kledingstukken kosten iets meer dan 3.000 euro en zijn vanaf november te koop in Japan.



Voor een schamele 760 euro krijgt je prins op het witte paard er nog een prinsenkostuum bij. De kledingstukken werden door Disney goedgekeurd, dus niets staat het bruidspaar in de weg om de show te stelen. En ze leefden nog lang en gelukkig.

Disney Japan/ Kuraudia Co.

