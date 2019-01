Dior vervroegt modeshow uit schrik voor gele hesjes LDC

09 januari 2019

14u26

Bron: WWD 0 Style De gele hesjes houden Parijs al wekenlang in de ban, en nu laten ze zich zelfs voelen in de modewereld. Modehuis Dior heeft de datum van zijn volgende modeshow aangepast uit schrik voor de protesten.

Normaal gezien zou de mannenmodeshow van Dior zaterdag 19 januari plaatsvinden, maar op het laatste nippertje is er nog geschoven in de kalender. De Britse ontwerper Kim Jones zal zijn collectie al een dag vroeger presenteren, op vrijdag 18 januari. De opvallende reden? De protestanten met de gele hesjes trekken al wekenlang elke zaterdag de straat op en het modehuis ziet dat niet goed komen. Waar de catwalkshow zal plaatsvinden, is nog niet bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de ‘gilets jaunes’ een impact heeft op de Franse modewereld. Tijdens eerdere demonstraties werden al enkele winkels van moederbedrijf LVMH geplunderd. Tijdens enkele zaterdagen voor Kerstmis, zag de Franse luxegroep zich dan ook genoodzaakt om enkele winkels te sluiten.