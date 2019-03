Dior-tentoonstelling verpulvert ook in Londen alle records en wordt verlengd wegens groot succes Timon Van Mechelen

14 maart 2019

12u12 0 Style Afgelopen zomer bezochten 700.000 mensen de expo ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ in het Parijse Musée des Arts Décoratifs, een record voor het museum. Begin dit jaar opende dezelfde tentoonstelling in het Victoria & Albert Museum in Londen en daar ging de ticketverkoop zelfs nog een stukje harder. Na 3 weken waren alle kaartjes al de deur uit. De tentoonstelling wordt daarom verlengd.

Brexit of niet, het houdt mensen niet tegen om de grootste en meest omvattende expo uit over het modehuis Dior te gaan bekijken. ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ schetst de geschiedenis en de impact van de beroemde couturier die afkomstig was uit Normandië. Daarnaast belicht de expo het werk van de zes artistieke directeurs die hem opvolgden bij modehuis Dior, onder wie John Galliano en onze eigenste Raf Simons.

Verschillend van toen de expo in Parijs te zien was, komt in de tentoonstelling in het Victoria & Albert Museum ook de speciale band van de Franse ontwerper met Groot-Brittannië aan bod. Van de grandeur van de Engelse tuinen, de pakketboten en de cultuur: ze hadden allemaal een enorme invloed op zijn oogstrelende haute couture. In totaal zijn er zo’n 500 objecten van het huis Dior te zien, waaronder de jurk die Princess Margaret droeg op haar 21ste verjaardag en de iconische rode loper-jurk waarin Jennifer Lawrence ten val kwam op de Oscars in 2013.

Met 700.000 bezoekers was de tentoonstelling in Parijs al razend populair. Het Musée des Arts Décoratifs lokte in zijn 112-jarige bestaan zelfs nooit eerder zoveel bezoekers. In Londen waren binnen 19 dagen na de opening alle tickets die waren over gebleven na de voorverkoop uitverkocht. De tentoonstelling opende op 2 februari haar deuren en zou tot 14 juli verlengd worden. Dat is nu al verlengd tot en met 1 september 2019.

Elke vijftiende van de maand, vanaf juli 2019, zal de ticketverkoop voor de maand erop starten. Aan de ingang van het museum zullen om 10u ’s ochtends ook telkens nog enkele kaarten verkocht worden, net zoals dat ook in Parijs het geval was en wat tot urenlange wachtrijen leidde.

“We wisten dat ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ populair zou zijn, maar we zijn verbluft over de stormloop die nu gaande is,” laat Tristam Hunt, directeur van het museum, weten in een persbericht. “Ik ben verheugd dat we de tentoonstelling kunnen verlengen en daarom meer mensen de expo kunnen zien voordat ze sluit.”

Dior expo in Den Haag

Voor wie alsnog naast tickets grijpt de komende maanden, valt er ook dichterbij huis goed nieuws te rapen: Het Gemeentemuseum in Den Haag brengt in 2020 namelijk ook een grote expositie over het werk en leven van Christian Dior. Een speciaal team werkt al een paar jaar aan de voorbereidingen.

Over de exacte invulling kan het museum nog geen mededelingen doen. Wellicht zullen wel onderdelen uit de Londense expositie ook naar Den Haag komen. Als Dior naar Nederland komt, heeft het Gemeentemuseum al de nieuwe naam die in 2019 ingaat: Kunstmuseum Den Haag.