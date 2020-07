Dior stelt couturecollectie voor in miniversie Margo Verhasselt

09 juli 2020

08u02 0 Style Modeshows gaan momenteel haast allemaal virtueel door. Maar dat betekent niet dat ze aan creativiteit inboeten. Bij Dior werden bijvoorbeeld miniatuurcouturejurken voorgesteld.

Tijdens de presentatie van de herfst- en wintercollectie maandag bracht Dior geen modellen in prachtige haute-couturejurken op de catwalk. Wél kon je een kortfilm zien van de Italiaanse filmmaker Matteo Garrone.

‘Le Mythe Dior’ toont een fantasiewereld waarin modellen personages uit de klassieke mythologie uitbeelden: zeemeerminnen en feeën bijvoorbeeld. De outfits van die wezens werden nadien gepresenteerd in een miniatuurpoppenhuis. En elke look werd met de hand gemaakt in het Parijse atelier van het merk. “We werkten aan dit project op een bijzonder moment in ons leven”, zegt creatief directeur Maria Grazia Chiuri. “Het was een nieuwe ervaring, maar wel een bijzonder mooie.”

Diors originele aanpak is een rechtstreeks gevolg van de pandemie, die de mode-industrie grondig dooreen schudde. Modehuis Chanel bijvoorbeeld stelde zijn collectie volledig digitaal voor en bij Gucci besloten ze dit seizoen zelfs helemaal geen modeshows te brengen.