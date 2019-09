Dior schrapt reclamefilmpje met Johnny Depp na beschuldigingen van racisme KS

02 september 2019

17u14

Bron: De Morgen 0 Style Johnny Depp is al vijf jaar het gezicht van Sauvage, het mannengeurtje van het iconische Franse modehuis Dior. Dat wil zeggen dat de acteur moet poseren voor de reclameposters van het parfum, en een belangrijke rol speelt in de campagnevideo’s.

Zo ook in de meest recente video, waarin we de acteur een gitaarriedeltje van de Shawnee-artiest Link Wray zien spelen in de woestijn, waarop de inheems Amerikaanse danser Canku One Star in traditionele klederdracht het stof letterlijk en figuurlijk doet opwaaien.

‘Cultural appropriation!’ ‘Racisme!’ ‘Wat een uitbuiting van zo’n rijke cultuur!’ Lang was de teaservideo nog niet gelanceerd of de boze reacties op twitter rolden binnen. Vooral het feit dat de inheemse symbolen werden gebruikt voor een parfum dat de naam sauvage (vertaald als savage, wild) draagt, zette kwaad bloed.

Dior heeft dan ook besloten de video te verwijderen, hoewel het modehuis er in een statement op hamert dat ze voor de campagne nauw hebben samengewerkt met Native American-consultants, kunstenaars, schrijvers en dansers, en met de non-profit Americans for Indian Opportunity om een zo accuraat en inclusief mogelijk beeld neer te kunnen zetten.