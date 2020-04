Dior opent een virtuele beautyboetiek Margo Verhasselt

05 april 2020

15u22 0 Style Kijk je ernaar uit om opnieuw te kunnen snuisteren in je favoriete winkels? Wij ook. Het Franse modehuis Dior komt nu al met een originele oplossing voor hun klanten: ze openden zojuist een virtuele, driedimensionale beautyboetiek. Misschien ook een ideetje voor onze geliefde Kijk je ernaar uit om opnieuw te kunnen snuisteren in je favoriete winkels? Wij ook. Het Franse modehuis Dior komt nu al met een originele oplossing voor hun klanten: ze openden zojuist een virtuele, driedimensionale beautyboetiek. Misschien ook een ideetje voor onze geliefde Belgische winkels die we momenteel moeten missen.

De virtuele 3D beautyboetiek van Dior is bijna identiek aan hun Parijse winkel op de Champs-Élysées. Een citytrip naar de stad van de liefde moet dan wel nog even uitgesteld worden, er winkelen kunnen we dus wel al doen. Dankzij de nieuwe tool van Dior kan je de winkel binnenstappen, langs de beautystanden lopen en nieuwe collecties ontdekken. Je krijgt ook echt uitleg over de producten, alsof een bereidwillige verkoopster je vergezelt.

Het Franse modehuis houdt zich trouwens niet alleen met de shoppers bezig. Dinsdag werd ook al aangekondigd dat in hun fabriek in het Noord-Franse Redon, waar normaal Diors babykleding geproduceerd wordt, vrijwilligers aan de slag zijn gegaan. Zij maken mondmaskers die kunnen ingezet worden in de strijd tegen het coronavirus.