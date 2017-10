Dior maakt van festivalbandjes nieuwe modetrend Timon Van Mechelen

De polsbandjes van festivals mogen volgens de wetenschap dan broeihaarden van bacteriën zijn, je kunt er dankzij Dior nu wel een modestatement mee maken. Het Franse modehuis verkoopt namelijk armbanden die precies lijken op de stoffen exemplaren die je krijgt op de zomerfestivals.

Het goede nieuws is dat je de armbandjes van Dior uit en aan kunt doen zonder ze te moeten doorknippen, waardoor ze véél minder onhygiënisch zijn dan de echte festivalbandjes. Professor microbiologie Alison Cotell vertelde daar eerder over dat er twintig keer meer bacteriën op de stoffen armbanden zitten dan op je kleren. “Ze kunnen je met zweren en zelfs een voedselvergiftiging opzadelen.”

Dat is dus niet het geval bij de ‘Dior Cruise woven bracelets’, al betaal je er wel flink wat meer voor. Het modemerk haalde er naar eigen zeggen inspiratie voor bij de ambacht van de Indianen. De bandjes zijn verkrijgbaar in vier verschillende kleuren en zijn te koop in de winkels van het label.

Dior De festivalbandjes van Dior.

