Dior maakt streepje kleur op de ogen een trend

22 maart 2018

09u00

Bron: Flair 0 Style Niets dan respect voor de dames die steevast voor een bruine of zwarte eyeliner kiezen. Maar deze zomer mag het allemaal wat feller zijn. Dior kan je daar een handje bij helpen, want zij brengen voor de zomer een eyelinercollectie uit met maar liefst veertien super opvallende kleurtjes.

De lente is officieel in het land, en alhoewel het weer ons een beetje tegenwerkt, mogen we Dior toch bedanken om wat kleur in ons leven te brengen. Hun nieuwe eyelinercollectie bevat maar liefst veertien verschillende, en vooral opvallende kleurtjes.

De Diorshow On Stage Liner is een vloeibare eyeliner die volledig waterproof is. Daarnaast belooft Dior dat hij na het aanbrengen 24 uur lang op zijn plek blijft zitten.

Stand out makeup with colorful lips and eyes, created by @peterphilipsmakeup and @diormakeup for @nlvogue #DIORADDICTLACQUERPLUMP On Fire 537 #DIORSHOW ICONIC 284 #DIORSHOW ON STAGE LINER 261 Matte Pop Blue #DIORSHOW MONO EYESHADOW Coral reflection 643 #DIORVERNIS Palais Royale 403 Photo by @richardburbridge Model @mxlunaa Een foto die is geplaatst door null (@dior) op 20 mrt 2018 om 11:57 CET

Mat of Parelmoer

Van geel tot blauw tot flashy roze, heel de regenboog komt aan bod in deze nieuwe collectie. En alsof dat nog niet genoeg is, geeft Dior je naast veertien verschillende kleuren om uit te kiezen, ook de keuze tussen mat of parelmoer.

Wil je de kleur echt laten opvallen? Dan weet Peter Philips, creatief directeur bij Dior, raad. Breng eerst de witte eyeliner aan en ga er daarna met een feller kleurtje over. Zo komt de felle kleur volledig tot zijn recht.

De Diorshow On Stage Liner is te koop vanaf mei voor € 36,24.