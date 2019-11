Dior lanceert koffercollectie Margo Verhasselt

06 november 2019

09u43 0 Style In juni gunde Dior ons tijdens de Men’s Summer 2020 show al een blik op hun nieuwe koffers. Nu wordt eindelijk bekendgemaakt wanneer de volledige capsulecollectie in samenwerking met RIMOWA te koop zal zijn.

Dior slaat de handen in elkaar met het label RIMOWA. Zij maken al 120 jaar koffers en andere reisbenodigdheden van hoogstaande kwaliteit. Ze staan bekend om hun aluminium exemplaren maar hebben ook koffers uit hout. De samenwerking met Dior werd op de voet gevolgd door Kim Jones, de creatieve directeur van Dior Men. En dat is aan de collectie te zien. De stijl van beide merken wordt duidelijk uitgespeeld en we zien zelfs de iconische Oblique-print van Dior terugkeren uit 1967.

De voorvertoning van de collectie vond vorige week plaats in de Dior-boutique aan de Champs-Elysées in Parijs. De volledige collectie zal te koop zijn vanaf 13 november. Wanneer de collectie online beschikbaar is, is nog niet duidelijk.