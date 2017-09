Dior gaat opnieuw feministische tour op Timon Van Mechelen

13u31 0 Getty Images Style De Dior-show in Parijs werd gisteren geopend door model Sasha Pivovarova die een gestreept T-shirt droeg met "Why have there not been great women artists?" op gedrukt. Een verwijzing naar het gelijknamige essay van Linda Nochlin die in de jaren zeventig onderzocht waarom vrouwelijke kunstenaars doorheen de geschiedenis nooit als evenwaardig zijn beschouwd. Na het populaire "We should all be feminist"-T-shirt van Dior vorig seizoen, is dit opnieuw een feministisch statement van het modehuis.

Maria Grazia Chiuri is de eerste vrouwelijke artistiek directeur in de 70-jarige geschiedenis van Dior en ze heeft er haar missie van gemaakt om een meer vrouwelijke wind door het modehuis te laten waaien. In interviews vertelt ze openlijk dat ze een feministe in hart en nieren is en dat bewees ze alleen maar extra met het "We should all be feminist"-T-shirt vorig seizoen. Talloze celebs werden erin gespot, zelfs mannen zoals rapper Asap Rocky, en het hebbeding was op slag uitverkocht. Dat het over de toonbank ging voor om en bij de 500 euro kon wel op minder lof rekenen. Langs alle kanten kwam er kritiek dat het iets typisch is voor de modewereld om een politiek debat te willen commercialiseren.



Toch hield dat Maria niet tegen om gisteren de show van Dior opnieuw te openen met een feministisch statement op stof. Daarnaast zagen we in de collectie ook nog invloeden van andere kunstenaars zoals Niki de Saint Phalle. Dat was terug te zien in het opvallende kleurenpalet in contrast met kant, zijde, leder en plastiek. De grote polkadots, zwart-wit ruitmotieven en strepen deden dan weer denken aan de jaren '60 en verwijzen met een knipoog naar modeontwerper Marc Bohan, die 30 jaar lang aan het roer stond van Dior.

