Dior deelt uniek stukje geschiedenis Margo Verhasselt

27 april 2020

14u02 0 Style We gaan tegenwoordig steeds vaker op zoek naar ‘kleine gelukjes’: van een boeketje bloemen uit de supermarkt tot een mooie wandeling in de lentezon. Modehuis Dior wil fans een hart onder de riem steken en deelde zelf een uniek stukje geschiedenis.

Dior deelt voor het eerst een documentaire uit 1949 waarin hun haute couture-collectie bewonderd kan worden. De documentaire duurt zo'n 14 minuten en is dus perfect om even aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Wat kan je verwachten? Beelden achter de schermen in het atelier van het Franse modehuis met de designer langs je zijde, terwijl hij zijn designproces uitlegt.

Al is dat lang niet de echte pièce de résistance van de video. Kijkers kunnen immers ook genieten van de dromerige haute couture-show uit 1949 waarbij een Franse verteller alle looks beschrijft. Dior deelt dit stukje geschiedenis, omdat ze zo het gemis van de weggevallen modeshows willen tegengaan.