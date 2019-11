Dior brengt boek uit als eerbetoon aan fotograaf Peter Lindbergh Margo Verhasselt

09 november 2019

09u22 0 Style In september moest de modewereld opnieuw afscheid nemen van een icoon. De Duitse modefotograaf Peter Lindbergh stierf op 74-jarige leeftijd. Hij maakte campagnes voor heel wat modehuizen waaronder Dior en zij zetten zijn werk nu opnieuw in de kijker. Ze brengen een boek uit dat in samenwerking met Lindbergh werd gemaakt.

Dior brengt een tweedelig boek uit dat de naam Dior/Lindbergh krijgt. Het boek toont de 70-jarige geschiedenis van het modehuis aan de hand van zwart-witfoto’s. Meer dan 100 foto’s werden in twee boeken gegoten om zo de creaties van het modehuis in de verf te zetten. Eén deel van het boek bevat archiefbeelden van het modehuis, het andere deel bevat nieuwe foto’s die gemaakt werden door de iconische fotograaf. Daartussen zitten onder andere ook nooit eerder vertoonde beelden die genomen werden op het New Yorkse Times Square.

Het boek is erg bijzonder omdat het meteen ook het laatste project van Lindbergh en Dior is. Zij laten dan ook weten bijzonder trots te zijn op de samenwerking: “De geweldige fotograaf, die in september 2019 is overleden, was één van de personen met wie Dior het nauwst mee samenwerkte. Dit project is het laatste wat de fotograaf maakte voor het modehuis. Dit boek was een droom die recht uit zijn hart kwam - en het onze.”

Interesse? Hier koop je het boek.