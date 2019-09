Dior bouwt bos voor modeshow maar herplant alle bomen terug in Parijs TVM

25 september 2019

13u44 0 Style Waar modehuis Chanel vorig jaar nog in een storm van kritiek terechtkwam nadat ze bomen gekapt hadden voor een modeshow, pakken ze het bij Dior anders aan. Ontwerpster Maria Grazia Chiuri gebruikte eveneens echte bomen om de set aan te kleden, maar liet meteen weten die allemaal te herplanten in en rond Parijs.

Voor de lente- en zomercollectie voor 2020 van Dior liet ontwerpster Maria Grazia Chiuri zich inspireren door oude foto’s van Catherine Dior - de zus van Christian Dior - omringd door bloemen in haar tuin. Ze trok dan ook een heus bos op voor de modeshow die gisteren plaatsvond in Parijs.

Ze deed dat in samenwerking met het milieubewuste Atelier Coloco, waardoor duurzaamheid een belangrijke rol speelde in de aankleding van de zaal. Zo werd er niets van plastic gebruikt en krijgen alle 164 bomen een tweede leven in en rond Parijs. Daarmee willen ze de diversiteit van de Franse bossen bevorderen en mensen aanmoedigen om terug te keren naar de natuur.

Het natuurthema trok ze overigens ook door in de kleren, die voorzien waren van bloemen in alle vormen en maten. Soms gehaakt in kant, dan weer bedrukt op de ontwerpen. Ook was er een hoofdrol weggelegd voor het rieten hoedje, vaak gedragen om te tuinieren, in de modeshow. Onder andere Bianca Jagger, Isabelle Huppert, Jennifer Lawrence, Julianne Moore, Jorja Smith, Karlie Kloss en Monica Belluci woonden het spektakel bij.