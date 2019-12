Dikker haar is niet per se sterker dan dun haar LDC & SV

13 december 2019

09u05

Bron: NINA, Eigen Berichtgeving 0 Style Hoe dikker, hoe beter. Als we producten shoppen voor ons haar, grijpen we vaak naar volumeboosters of een mousse die onze lokken dikker maakt. Maar volgens een nieuwe studie is dat niet per se nodig. Raar maar waar: dunner haar is sterker dan dikker.

Voor het onderzoek werkten wetenschappers van de Universiteit van Californië - San Diego en van de Universiteit van Californië - Berkeley samen. Zij bestudeerden de haren van mensen, paarden, beren, zwijnen, capibara’s, navelzwijnen, giraffen en olifanten. De wetenschappers bonden strengen van het haar vast aan een machine, die voorzichtig aan de lokken trok tot ze braken. Op die manier kwamen ze erachter dat dunner haar sterker was en dat het minder snel afbrak.

Zigzag

Dat komt omdat dunner haar op een andere manier breekt, schrijven de onderzoekers in het vakblad Matter. Als een haarlok dikker is dan 200 micrometer, laat het een scherpe, fijne lijn na als het breekt. Bij dunner haar heb je daarentegen een zigzaglijn. “Zie je een zigzaglijn? Dat betekent dat het materiaal tegen meer druk en kracht kan, en dus ook sterker is”, vertelt hoofdauteur en nanowetenschapper Wen Yang. “We waren verrast door deze resultaten. Op basis van mijn buikgevoel had ik verwacht dat dik haar sterker zou zijn.”

Op basis van deze resultaten hopen Yang en haar collega’s dat ze sterkere synthetische materialen zullen kunnen maken. “Als we de structuur van haar kopiëren, kunnen we sterke materialen produceren die gebruikt kunnen worden in de bouwsector of bij reddingsoperaties”, stelt Yang nog.

Wat kan jij doen?

Wat betekent dit voor jou? Als je een gezonde en mooi glanzende haardos wil, moet je gaan voor sterker haar. Niet per se dikker haar. “Het beste wat je dan kan doen, is af en toe in de kappersstoel plaatsnemen”, vertelde kapper Thierry Huys van Coiffure Nadia & Thierry in Knokke eerder al aan NINA. “Stel: je laat je haar een jaar niet knippen. Dat betekent dat de puntjes al twaalf maanden geleden uit je hoofd kwamen. Dat wil zeggen dat ze al meer dan honderd shampoobeurten meegemaakt hebben en talloze keren gestyled of gekruld werden. Ze zijn zodanig verzwakt dat je haardos niet meer vol oogt. Wil je dat je haardos er mooi en glanzend uitziet? Dan moet je af en toe in de kappersstoel plaatsnemen.”

Nog een tip van Huys: voor sterke haren, investeer je het best in goede producten die de hoofdhuid verzorgen. Een scrub voor de hoofdhuid, bijvoorbeeld. De mechanische handeling van het inmasseren stimuleert de bloedcirculatie, waardoor het haar gezonder zal groeien, terwijl de exfoliërende bestanddelen achtergebleven productrestjes en vuil verwijderen.

Ook versterkende haarserums en oliën vormen de ideale aanvulling op onze shampoo en conditioner. Verwacht niet dat een haarolie je gespleten puntjes kan herstellen. Wél dat het een verzorgend laagje over het haar legt dat blijft tot aan de volgende wasbeurt. Tot slot zit het geheim van een glanzende haardos in een kleimasker van tijd tot tijd. Kies vooral voor gele en witte klei, want die werken in op de haartextuur.

1/ Kiehl’s Deep Micro-Exfoliating Scalp Treatment, € 22, online te koop.

2/ Nutritive 8H Magic Night Serum van Kérastase, € 34,95, te koop bij de kapper.

3/ Pure Argan Oil van Moroccanoil, € 52, online te koop.

4/ Hair Ritual by Sisley, Pre-Shampoo Purifying Mask with White Clay, € 59,42 bij ICI PARIS XL.