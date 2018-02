Dikke laag popcorn op Calvin Klein catwalk van Raf Simons moet Amerika wakker schudden Timon Van Mechelen

14 februari 2018

10u19 0 Style De Belgische ontwerper Raf Simons presenteerde gisteren alweer zijn derde collectie voor Calvin Klein in New York. Voor de gelegenheid vulde hij de catwalk met een gigantische laag popcorn, als verwijzing naar de cinema, wat volgens onze landgenoot het enige is dat Amerikanen momenteel nog verbindt met elkaar.

Dat Simons kritisch is voor de huidige politieke context in de Verenigde Staten – aka Trump - is bekend. Tijdens zijn eerste show voor het oer-Amerikaanse merk Calvin Klein stuurde hij modellen nog de catwalk op met T-shirts die ‘any way out of this’ lazen. De show begon en eindigde ook op de tonen van ‘This is not America’, een nummer van David Bowie.

Zijn tweede collectie stond in het teken van ‘Amerikaanse horror en schoonheid’. “De modewereld probeert horror altijd te verbergen en focust alleen op de mooie dingen des leven. Maar zeker in deze tijden, zijn ze allebei deel van ons leven,” verklaarde Simons dat toen.

Apocalyps en cinema

Gisteren stelde hij zijn derde collectie voor het merk voor, en het werd meteen duidelijk dat zijn visie op de Amerikaanse samenleving er niet meteen positiever op geworden is. Hij vulde de catwalk namelijk met kilo’s en kilo’s popcorn. Enerzijds als verwijzing naar de cinema, het enige aspect dat Amerikanen momenteel nog verbindt met elkaar volgens onze landgenoot. Anderzijds zou het ook een verwijzing kunnen zijn naar afgebrande maïsvelden, voor als er een apocalyps zou plaatsvinden.

Op de catwalk leken de vrouwelijke en mannelijke modellen alvast goed voorbereid op die apocalyps. Velen droegen een soort bivakmuts, we zagen ook knaloranje items naar voorbeeld van de pakken van reddingswerker, cowboylaarzen, lange jurken met ruffles, dikke wollen truien, geruite boerenhemden en zilveren elementen die veel weg hadden van reddingsdekens.

Celebs

Voor zijn derde show voor Calvin Klein kon Simons wederom rekenen op de interesse van een hele schare beroemdheden. Onder andere Nicole Kidman, Cindy Crawford, Lupita Nyong’o, Christina Ricci, Margot Robbie, Laura Dern en Millie Bobby Brown tekenden present.