Diesel verkoopt zelf “namaakkledij” in pop-upwinkel in New York Timon Van Mechelen

12 februari 2018

Nietsvermoedende kopers dachten dagenlang dat ze namaakkledij van Diesel kochten in een pop-upwinkel in New York. Maar de DEISEL-winkel blijkt nu een initiatief van het modemerk zelf te zijn om de spot te drijven met nepkledij.

Een paar dagen geleden opende Diesel in het geheim een namaakwinkel in Canal Street in New York, dé straat in China Town waar tegen spotprijsjes namaakmerken verkocht worden. Alleen kochten de kopers geen nepproducten, maar unieke stukken die speciaal gemaakt zijn door het designteam van Diesel, met een nep ‘DEISEL’-logo op als vermomming.

Renzo Rosso, één van de oprichters van het Italiaanse merk kwam naar eigen zeggen op het idee toen hij op vakantie was in Bodrum in Turkije. Hij zag daar hoe winkels nepkledij van Diesel verkochten, en wou graag iets doen rond dit probleem. “De consumenten die een DEISEL-item gekocht hebben, kunnen dat nu voor drie of vier keer meer doorverkopen.”

Wie zelf nog een ‘nep’ Diesel wil scoren, kan vanaf morgen 13 februari de items in beperkte oplage shoppen op Diesel.com.