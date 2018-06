Diesel schakelt Belgische ontwerper in voor 'collectie vol gebreken' Timon Van Mechelen

18 juni 2018

11u23 1 Style Modemerk Diesel heeft de Belgische ontwerper Glenn Martens, gekend van het label Y/Project, ingeschakeld voor een eenmalige collectie voor hun ‘Red Tag Project’. De capsulecollectie werd voorgesteld tijdens de mannenmodeweek in Milaan.

Het Italiaanse modemerk Diesel heeft voor de tweede keer een invloedrijke en begeerde ontwerper ingehuurd om een collectie te ontwerpen voor hun Red Tag Project. Waar er vorige keer werd gekozen voor Shayne Oliver van het merk Hood By Air, was deze keer landgenoot Glenn Martens aan de beurt.

"De collectie is gebaseerd op de slogans van Diesel, met name ‘Go With The Flaw’. Ik vond dat dit behoorlijk sterk en herkenbaar was", zegt Martens over zijn creaties. "Ik wilde een lijn die vol zat met gebreken en die je op je eigen manier kunt bewerken. De stukken zijn geïnspireerd op basics, maar er zijn bewuste fouten, zoals de zoom of tailleband van een jas die zeven maten smaller zijn dan het daadwerkelijke kledingstuk. De naden zijn ook dichtgeknoopt, dus je moet in en uit het kledingstuk gaan. Eigenlijk is de collectie zowel maatloos als gendervrij."

De collectie, die onder andere kromgetrokken blazers en gigantische lederenjassen bevat, werd afgelopen weekend voorgesteld op een gerasterde trap in het Fabbrica del Vapore in Milaan.

Practical, yet surreal. The new Red Tag Project collection, @glennmartens. #dieselredtag . . Shot by artist #hanseijkelboom Een foto die is geplaatst door null (@diesel) op 17 jun 2018 om 14:59 CEST

Size-free and genderless. The new Red Tag Project collection, @glennmartens. #dieselredtag . . Shot by artist #hanseijkelboom Een foto die is geplaatst door null (@diesel) op 16 jun 2018 om 19:48 CEST

