Diane Von Furstenberg doet bont in de ban mv

07 oktober 2018

13u02

Bron: Vogue 0 Style Grote modehuizen kondigden het eerder al aan: Gucci, Versace, Michael Kors en Burberry werken niet langer met bont in hun collecties. Een beslissing die heel wat druk legt op andere ontwerpers. Nu laat ook ontwerpster Diane Von Furstenberg (71) weten dat ze niet langer met bont zal werken.

"Ik ben erg enthousiast over de manier waarop technologie het mogelijk maakt om ons geweldig te voelen zonder bont", reageerde Von Furstenberg. "Het is hoog tijd dat we deze verandering doorvoeren en onze verantwoordelijkheid opnemen om zeker te zijn dat er geen dieren meer gedood worden voor de mode-industrie", laat Sandra Campos, chief executive officer van het merk weten.

Het merk wil vanaf nu alleen nog werken met duurzame en ecologisch verantwoorde materialen. Ze willen hun klanten innovatieve en exclusieve alternatieven aanbieden.