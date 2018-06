Diamond experience Gesponsorde inhoud Diamond storyteller Ineke Symoens: "achter elk diamantjuweel zit een verhaal" Interview met Ineke Symoens van UNTOLD Aangeboden door Maasmechelen Village

07 juni 2018

10u20 0 Style Een diamant is meer dan a girl’s best friend, de steen is altijd gelinkt aan een emotie. Ineke Symoens en haar man Stefan Foubert van UNTOLD luisteren al jaren naar de bijzondere verhalen van hun klanten, wat resulteert in unieke, handgemaakte diamantjuwelen.

Ineke Symoens: “Een diamant is zo’n uitzonderlijk product om mee te werken. Ik blijf het een mirakel vinden: elke steen is tussen 1,5 en 3 miljard jaar oud en baant zich uiteindelijk door eruptie een weg naar boven. Bovendien is elke diamant uniek: de vorm, de grootte, de kleurschakeringen en de schittering… De verhalen die je ermee kan vertellen, zijn eindeloos.

Het UNTOLD-verhaal is een liefdesverhaal, op twee vlakken: ik werkte verschillende jaren als marketeer in de diamantsector. Het is altijd mijn drijfveer geweest om diamantstad Antwerpen te helpen promoten. Ook Stefan is erg gepassioneerd door de diamant: hij werkt al 25 jaar nationaal en internationaal op b2b-niveau in de sector en leverde aan de grote juwelenmerken. Tijdens de grootste diamant- en juwelenbeurs ter wereld in Las Vegas leerden we elkaar kennen. Ik herkende mij in zijn enorme liefde voor de diamant en ook tussen ons sloeg de vonk over…”

Jullie noemen jezelf diamond storytellers. Wat betekent dat?

“Een diamantjuweel heeft altijd een emotionele link: een klant wil iets vieren of iemand herdenken. De steen gaat gepaard met blijdschap maar ook met verdriet. We vormen bijvoorbeeld het geërfde juweel van grootmoeder om tot een hedendaags design of gaan op zoek naar die unieke steen die bij het verlovingsverhaal past. We zien mensen ook écht verliefd worden op een specifieke steen. Het voelt als een voorrecht om het verhaal van iemand te mogen vertalen naar iets dat men elke dag kan dragen en koesteren.”

Hoe ontstaat zo’n handgemaakt juweel?

“Eerst bekijken we samen welke richting men uit wil: wordt het een klassieke of moderne creatie? Vervolgens tast ik via foto’s op Pinterest af naar wat men precies zoekt. Van daaruit gaan we ontwerpen. Bij sommige klanten ontstaat het juweel door de verschillende contacten, anderen weten meteen heel goed wat ze willen. Zo maakten we een ring en een hanger met een familielogo, juwelen die je kan bewonderen in de The Diamond Experience in Maasmechelen Village.

Onze goudsmid is een toptalent. De man zit al vijfendertig jaar in het vak, ik kijk telkens weer met verbazing toe hoe hij erin slaagt het perfecte kunstwerkje te creëren. Wat hij maakt, kan je niet in een winkel vinden. Van sommige juwelen weet hij ook dat hij ze simpelweg geen twee keer kan maken.”

Is een diamant ook buiten de landsgrenzen een emotionele aankoop?

“Zeker. We merken natuurlijk wel verschillen in vraag. In ons land draait die doorgaans om traditie. In Amerika wil men grote, opvallende stenen voor zo weinig mogelijk geld, terwijl men in Japan kiest voor de allerbeste kwaliteit die dan eerder subtiel oogt.”

Hoe kwam de samenwerking met Sepideh Sedaghatnia tot stand?

“Heel spontaan: in haar gastrobar Divin by Sepi sieren bijzonder mooie servettenhouders uit restjes van haar handgemaakte stoelen en bar de tafel. Ik vertelde haar dat ik er een coole armband in zag. We raakten aan de praat en uit die babbel bleek dat we dezelfde waarde hechten aan vakmanschap. Uiteindelijk is uit die ontmoeting een mooie vriendschap en een bijzonder juweel ontstaan: de Sepi Bracelet. Deze maakten we in unshaved roggeleder, een heel moeilijk te bewerken leder met een prachtige look. Die knipoogt met zijn structuur naar Sepi’s kaviaarmerk.”

Is een diamant voor iedereen weggelegd?

“Een diamant is natuurlijk een unieke steen, daar hangt een prijskaartje aan vast. Toch slagen we er altijd in een voorstel op maat uit te werken. In The Diamond Experience zal je merken dat een steentje al vanaf 100 euro haalbaar is. Wil je dat in een juweeltje, dan heb je een uniek exemplaar voor een paar 100 euro.”

Vallen jongeren ook voor een diamant?

“Absoluut! Ik merk dat zij het heel bijzonder vinden om hun eerste steentje te krijgen. Dat kan bijvoobeeld verwerkt zitten in een friendship bracelet, maar ook onze hangertjes en eenvoudige studs blijven populair.”

Wat is jouw favoriete juweel?

“Ik hou heel erg van mijn 'Tennis Bracelet', een eenvoudige, fijne armband, en ik draag altijd diamanten studs in mijn oren. Die oorbellen blijven trouwens het meest verkochte juweel en dat is niet zo gek: ze ogen chique op een avondjurk, maar matchen evengoed met jeans. Heb ik een feest, dan draag ik een van mijn bespoke juwelen, creaties die ik door mijn goudsmid liet ontwerpen. Hij verwerkte er kleurdiamanten in die Stefan uitzocht, het zijn juwelen die ik met erg veel trots draag.”

Ontdek de creaties van UNTOLD en méér in the Diamond Experience.

In deze unieke pop-up laat je je verblinden door meer dan duizend diamanten met een waarde tot 1 miljoen euro. Daarnaast leer je meer over de mysterieuze geschiedenis en de geologische oorsprong van de diamant, en kan je lezingen, workshops en heuse diamond masterclasses volgen. Ook een souvenir behoort tot de mogelijkheden, want je krijgt de kans om losse diamanten, fijne juweeltjes en zelfs een gepersonaliseerd ontwerp te kopen…

The Diamond Experience i.s.m. IDDGR en Dali Diamond loopt nog tot 31 juli. Voor meer info, surf naar

TheBicesterVillageShoppingCollection.com en www.maasmechelenvillage.com