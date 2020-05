Deze zomertrends scoor je met korting op de Nationale NINA-webdag Hilde Geudens

15 mei 2020

11u18 0 Style Deze zomer wil je meer dan ooit gezien worden, toch? Wij tippen je onze toppers die je zaterdag kan kopen mét korting, op de Nationale NINA-webdag.

Nog op zoek naar een handtas, paar schoenen, jurk, broek of T-shirt om je lentegarderobe te vervolledigen? Dat treft, want zaterdag 16 mei is het Nationale NINA-webdag. En dat betekent: shoppen met vele kortingen! Benieuwd naar een overzicht van welke merken die meedoen? Hier vind je een volledige lijst, een overzicht van alle kortingen en de kortingcodes die je nodig hebt.

Nood aan inspiratie? Wij sommen alvast enkele trends op die je morgen op de kop kunt tikken.

DE SATIJNEN JURK

Waarom? Omdat glanzend satijn een van de stoffen van het seizoen is.

Hoe? Haal er een chique tas bij. Een en al klasse. Een hakje mag, moet niet.

Tas van Guess, 109 euro via de Bijenkorf.

Kleedje van Clouds of Fashion, 64,99 euro via ZEB.

Loafers van Nathan-Baume, 134,90 euro via Bent.

DE LANGE PRINTJURK

Waarom? Omdat een lange jurk de perfecte one-piece voor de zomer is. In een bloemenprint meer in trek dan ooit.

Hoe? Kan met een elegante instapper, een comfy loafer of een chunky sandaal. Zo makkelijk.

Kleedje van Vero Moda, 44,99 euro via Giks.

Sandalen van NA-KD, 45,95 euro via na-kd.com.

Zonnebril van Michael Kors, 185 euro via de Bijenkorf.

DE SHORT

Waarom? Omdat een short lekker praktisch is, en bovendien een hit op de catwalk. Kies er een met een hoge taille, voor extra lange benen.

Hoe? Geef ’m de juiste dosis chic met een knappe top, en je bent klaar voor de stad.

Blouse van Deux, 69,99 euro via ZEB.

Short van Astrid Black Label, 69,99 euro via ZEB.

Handtas van Michael Kors, 195 euro via de Bijenkorf.

DE PLISSÉJURK

Waarom? Omdat luchtige jurken met plooitjes een ­mooiweertrend bij ­uitstek zijn, ook in een donkere kleur.

Hoe? Met hakken, platte sandalen of sportieve sneakers. Kan allemaal.

Jurk van Bel & Bo, 44,99 euro, via bel-bo.be.

Horloge van Rosefield, 99 euro via de Bijenkorf.

Sneakers van Woden, 99,95 euro via Bent.

DE BALLOONJEANS

Waarom? Omdat een jeans met hoge taille en taps toelopende pijpen (van wijd naar smaller) een erg ­flatterend model is.

Hoe? Kies je broek niet te lang. Een stukje blote huid maakt het model eleganter.

Trui van Clouds of Fashion, 59,99 euro via ZEB.

Balloonjeans van Levi’s, 136,95 euro via na-kd.com.

Sandalen van NA-KD, 45,95 euro via na-kd.com.

Totebag van Ted Baker, 39 euro via de Bijenkorf.

HET RUITJESHEMD

Waarom? Omdat de zomerse ruit beelden oproept van plattelandsvakanties en picknicks in het veld.

Hoe? Luchtig en prachtig met een ­linnen broek en rieten accessoires. Zomerser kan het niet zijn.

Broek van Benetton, 59,95 euro via de Bijenkorf.

T-shirt van Marcel de Bruxelles, 59,99 euro via ZEB.

Sandalen van Scapa, 80 euro via Bent.

STATEMENTTOP

Waarom? Omdat een vederlichte top met ruches de meest basic outfit een snelle opkikker geeft.

Hoe? Hou de rest van je outfit ingetogen, je top verdient alle aandacht.

Top van Reiss, 165 euro via de Bijenkorf.

Jeansbroek van Only, 33,99 euro via Giks.

Handtas van Ted Baker, 170 euro via de Bijenkorf.

Sandalen van NA-KD, 45,95 euro via na-kd.com.

DE CROPPED BLAZER

Waarom? Omdat een korte, krachtige blazer een van dé stukken van het seizoen is. Het is eens wat anders dan een oversized exemplaar.

Hoe? Kan met niets eronder, als een soort top. Of met een tanktop. Een paperbagbroek met hoge taille is de ideale matchmaker.

Broek van Deux, 79,99 euro via ZEB.

Top van Marcel de Bruxelles, 29,99 euro via ZEB.

Blazer van Deux, 199,99 euro via ZEB.

Sandalen van Altramarea, 99 euro via Bent.