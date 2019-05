Deze zomer tonen we onze tenen: de strappy sandaal maakt een comeback Liesbeth De Corte

31 mei 2019

09u13 1 Style Alles komt terug, zeker in de modewereld. Na de comeback van de Alles komt terug, zeker in de modewereld. Na de comeback van de tie-dye-print en retro haaraccessoires als scrunchies en spelden, omarmen we deze zomer ook de strappy sandaal. Je weet wel, die minimalistische schoen met klein hakje die je meteen doet denken aan Carrie Bradshaw uit ‘Sex and the City’.

Dit weekend kunnen we opnieuw profiteren van heerlijk zomerweer, met temperaturen tot 27°C. Het ideale moment om je sandalen vanonder het stof te halen. Nog op zoek naar een nieuw paar? Wat denk je van de strappy sandaal, die de laatste tijd bezig is aan een flinke opmars.

Je herkent het schoeisel vast en zeker nog uit de serie ‘Sex and the City’, want het hoofdpersonage Carrie Bradshaw was grote fan. Sinds het begin van de nillies is de sandaal echter uit het straatbeeld verdwenen, al is de kans groot dat daar deze zomer verandering in komt. Zo werd de strappy sandaal - ook wel naked sandal genoemd - gespot in allerlei catwalkshows voor de lente-zomercollectie 2019. Onder meer Oscar de la Renta, Jacquemus en Isabel Marant kozen voor een elegante versie met dunne riempjes, terwijl er bij Off-White een iets bredere variant te zien was.

Ondertussen heeft zowat elke it-girl wereldwijd een paar in de kast staan. Luxewebshop Net-a-Porter voorspelt zelfs dat de sandaal de populairste schoen van deze lente en zomer zal worden. Zie jij het ook zitten om je tenen te showen? Wij zochten alvast enkele exemplaren bij elkaar. Word je niet warm bij deze trend? Dan zijn de comfortabele ‘ugly dad’-sandalen misschien iets voor jou.

1/ Vagabond, € 90, online te koop.

2/ Rejina Pyo, € 475, o.a. te koop via Net-a-Porter.

3/ Zara, € 69,95, online en in winkels te koop.

4/ Mango, € 69,99, online en in winkels te koop.

5/ Atp Atelier, € 331, o.a. te koop via Farfetch.

6/ & Other Stories, € 89, online en in winkels te koop.

7/ H&M, € 34,99, online en in winkels te koop.

8/ Topshop, € 49, online te koop.