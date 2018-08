Deze wenkbrauwtrend is simpel én goedkoop TVM

18 augustus 2018

15u34

Bron: Vogue 0 Style Opgekamde wenkbrauwen maken een comeback dit seizoen. Gespot op de catwalk bij onder andere Chanel, Ann Demeulemeester en Alexander Wang. En het enige dat je daarvoor nodig hebt is doorzichtige wenkbrauwgel. Kam de haartjes simpelweg naar boven en je bent klaar. De makkelijkste trend ooit! Hieronder wat inspiratie:

De opgekamde wenkbrauwen staan weliswaar het mooist als je ietwat volle rupsen boven je ogen hebt. Maar niet getreurd als jij daar zelf niet over beschikt, met wenkbrauwpotlood kom je al een heel eind. Overdrijf wel nooit als je van jezelf erg weinig of dunne haartjes hebt. En bovenal: kies een kleur die dicht aanleunt bij je eigen wenkbrauwkleur. Voor blondines en roodharigen betekent dat een assige grijze tint, donkerharige dames hebben wat meer speling en gaan best voor een bruintint die net wat lichter is dan hun natuurlijke haarkleur.